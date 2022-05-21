"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri İzmir'de açılış programıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Konak Meydanı'nda açılış programı düzenlendi.

Valiliğin koordinasyonundaki etkinlikte, kentin coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuşmasında, İzmir'in gastronomi üstünlüklerinin en iyi şekilde tanıtıldığı bir hafta olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya olduğunu aktaran Köşger, medeniyetin temel taşlarından birisinin de özgün mutfak olduğunu söyledi.

Köşger, yemeği en sağlıklı, en güzel, en lezzetli şekilde takdim etmenin medeniyetin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bizim medeniyetimiz bir imparatorluk bakiyesi. İmparatorluğun uzandığı bütün coğrafyalardan da buraya mutfak anlayışları intikal etmiş durumda. Bunları da biz kendi bünyemizde tekrar ele almış, yorumlamış, bize özgü lezzetler de katarak tüm dünyaya sunmuşuz. Dünyada Fransız mutfağı, İtalyan mutfağı, Çin mutfağının tanıtımı iyi yapılmış. Bizim mutfağımız biraz tanıtımda geç kalmakla birlikte doğallığından, özgünlüğünden, organikliğinden dolayı en özgün mutfaklardandır."

Gastronomi turizminin yaygınlaştığına dikkati çeken Köşger, Türk mutfağının, turizmin ve ticaretin de bir unsuru haline getirilmesi için Kültür Turizm İl Müdürlüğü, yerel yönetimler ve esnaf odalarının çalışma yürütmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, dünyada geleneksel diplomasiye ek olarak kamu diplomasisi, kültürel diplomasi gibi kavramların yanı sıra yemek kültüründen de yararlanılmasını içeren "gastro diplomasi" gibi kavramların yaygınlık kazandığını söyledi.

Türk mutfağının doğal, sade ve sağlıklı olanı ön plana çıkaran eşsiz zenginlikte bir mutfak olmasının yanı sıra Türk dış politikasında da vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini kaydeden Kaya, "Türk mutfağının bir gastro diplomasi unsuru olarak diğer milletlerle bağ oluşturmada önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. 8500 yıldan eski zengin bir kültüre sahip İzmir ve Ege mutfağının da önemli bir yeri bulunmaktadır." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da Türk mutfağının hem sağlıklı hem de "atıksız mutfak" felsefesiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler stantları gezdi.

Açılışa İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da katıldı.

Programda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konser verdi.

Hafta etkinlikleri kapsamında kentte Dokuz Eylül, Ekonomi ve Yaşar üniversiteleriyle ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde panel, program ve atölyeler düzenlenecek.