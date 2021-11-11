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İzmir'in coğrafi işaretli lezzetlerinin yurt dışına tanıtımı için çalıştay düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in coğrafi işaretli lezzetlerinin yurt dışına tanıtımı için çalıştay düzenlendi

11.11.2021 11:48
İzmir'in coğrafi işaretli lezzetlerinin yurt dışına tanıtımı için çalıştay düzenlendi

İzmir'in, zeytinyağlılardan sokak lezzetlerine uzanan mutfak kültürünün dünya çapında tanıtımı için turizm ve gastronomi paydaşlarının katılımıyla çalışma başlatıldı.

İzmir'in, zeytinyağlılardan sokak lezzetlerine uzanan mutfak kültürünün dünya çapında tanıtımı için turizm ve gastronomi paydaşlarının katılımıyla çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen İzmir Mutfak Kültürü ve Coğrafi İşaretli Ürünler Çalıştayı'na resmi kurum temsilcileri, gastronomi uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı turistleri cezbeden destinasyonları gastronomi çalışmalarıyla desteklediklerini söyledi.

Tüm turizm faaliyetlerinde olduğu gibi gastronomide de evrensel standartları yakalamanın önemine dikkati çeken Kızıltoprak, İzmir'in zeytinyağlı yemekleri, otları, köfte ve sokak lezzetlerinin de turizm açısından bölgedeki turizm hareketliliğini artırabileceğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da gastronominin ülkelerin tanıtımında son dönemde öne çıktığına dikkati çekerek, "Artık gastrodiplomasi kavramı konuşuluyor. Dışişleri Bakanlığı olarak konuya büyük önem veriyoruz. Ülkelerin tanıtımı sadece uluslararası ilişkiler bazında değil kültürü ve yemeği ile de sağlanıyor." dedi.

Kaya, İtalya, Tayland, Fransa gibi ülkelerin gastronomi alanında önemli mesafe katettiğini belirterek, İzmir'in mutfak kültürünü tanıtmak için dünya genelinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası Işınsu Kestelli de eşsiz coğrafyası, bereketli toprakları ile Türkiye'nin gıda cenneti olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımız için bu mirası korumak adına coğrafi işaret sistemine ihtiyacımız var. Sistemli ve planlı ilerlersek bu konuda aşamayacağımız engel yok." dedi.

Kestelli, İzmir Ticaret Borsası olarak sistemin etkin işlemesi için çalışmalar yaptıklarını, Ege Pamuğu, Ege Sultani Üzümü, Ege İnciri ve Urla Sakız Enginarı için tescil aldıklarını hatırlattı.

İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir mutfak kültürünün ana hatlarının belirlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, coğrafi işaret alabilecek ürünlerin belirlenmesi ve tescil çalışmalarının başlatılması için bir araya geldiklerini belirtti.

Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer de iyi, adil ve temiz gıda üretilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı ve İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Nacak, uzmanlık alanıyla ilgili sunum yaptı.

Çalıştay kapsamında coğrafi işaretleme süreci katılımcılara tanıtılacak.

Ayrıca, uzmanların katılımıyla şerbetler, çorbalar, otlar, zeytinyağlılar, etler, köfteler, deniz ürünleri, hamur işleri, tatlılar ve sokak lezzetlerine ilişkin çalışma masaları oluşturulacak.

Sonuç bildirisi doğrultusunda hazırlanacak eylem planı, kurum ve kuruluşlara gönderilerek tanıtım çalışmaları yürütülecek.

İzmir'in coğrafi işaretli lezzetlerinin yurt dışına tanıtımı için çalıştay düzenlendi
İzmir'in coğrafi işaretli lezzetlerinin yurt dışına tanıtımı için çalıştay düzenlendi

Gastronomi, Turizm, İzmir, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'in coğrafi işaretli lezzetlerinin yurt dışına tanıtımı için çalıştay düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in coğrafi işaretli lezzetlerinin yurt dışına tanıtımı için çalıştay düzenlendi - Son Dakika
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