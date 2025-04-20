İzmir Kültür Sanat Haftası

İzmir'de 21-27 Nisan'da tiyatrodan konsere, sergilerden atölyelere kadar birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 21 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Orfin'in Müzik Kutusu", 22-27 Nisan'da Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Radyo-yu Hümayun", Konak Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil", "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunlarını sahneleyecek.

24-25 Nisan'da Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Kaçaklar", 27 Nisan'da Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kral Olmak İstemeyen Aslan" izlenebilecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 21 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Opera Uvertürleri", 22 Nisan'da "G. Donizetti'den C. Gounod'ya", 27 Nisan'da Çocuk Korosu konseriyle sahne alacak. 24-26 Nisan'da "Dansın Ritmi" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 24 Nisan'da Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Baharın Zamanı Geldi" konseri verecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu 24 Nisan'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "Türk Toyu" konseri ile sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 25 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Murat Cem Orhan, anlatıcı Doğa Rutkay eşliğinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" düzenleyecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, hafta boyunca atölye, söyleşi, canlı performans ve konserlere ev sahipliği yapacak.

22 Nisan'da "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sanat Atölyesi", 23 Nisan'da "Çocuklarla Kütüphanede Sanat" ebru atölyesi, aynı gün Hüseyin Güzeltepe Korosu "Türk Sanat Müziği" konseri, 24 Nisan'da "Hayalin Rengi, Çocuk ve Sanat" etkinliği, 25 Nisan'da Fırat Sarsar'ın "Düşünce Tarihinde Antik Çağların Felsefe Okulları" başlıklı sunumuyla sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kültürpark'ta oyun alanları, sahne etkinlikleri ve atölye çalışmaları düzenleyecek. Aynı gün Çoksesli Çocuk Koroları AASSM'de "Bir Varmış Bir Yokmuş Çocuklar Şarkı Söylemiş" konseri, 27 Nisan'da "Bayram Neşesi" yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 23 Nisan'da İsmet İnönü Sahnesi'nde "Soytarılar Okulu" oyununu sergileyecek, aynı gün İZBB Köy Tiyatroları Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi Parkı'nda "7 den 77'ye Çocuk Bayramı" tiyatro oyunu ve pandomim gösterileri izlenebilecek.

Kentte, 21 Nisan-5 Mayıs arasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Ayşen Zeynep Akın'ın "Yaşama İz, Geleceğe Umut", 22 Nisan-8 Mayıs arasında Çetin Erokay'ın "Minimalist" sergisi, 24 Nisan-24 Mayıs arasında Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde "Bir Cumhuriyet İmecesi: Köy Enstitüleri" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.