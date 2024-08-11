Amerikalı ünlü şarkıcı büyüleyici sahne performansıyla nefes kesmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amerikalı ünlü şarkıcı büyüleyici sahne performansıyla nefes kesmeye hazırlanıyor

Amerikalı ünlü şarkıcı büyüleyici sahne performansıyla nefes kesmeye hazırlanıyor

Ünlü Amerikalı şarkıcı Jason Derulo, 12 Ağustos akşamı İstanbul Festivali'nde sahne alacak. Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan ünlü sanatçı Türkiye'yi ve İstanbul'u çok beğendiğini söyledi. Derulo, şimdi sevenlerinin karşısında sahne alacağı günü heyecanla bekliyor.

11.08.2024 14:40
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İstanbul Festivali, 3. yılında da Festival Park Yenikapı'da milyonlara müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Jason Derulo, 12 Ağustos akşamı nabız yükselten dans koreografileriyle birlikte sergileyecek. Haberler.com ekibi de konser öncesi ünlü sanatçının basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği buluşmaya katılarak o heyecana ortak oldu.

YÜKSEK TEMPOLU PERFORMANSIYLA SAHNEDE OLACAK

Jason Derulo, 2009 yazının hiti "Whatcha Say", Youtube'da tıklanma rekorları kıran "Swalla" ve Rap müziğin ünlü ismi Snoop Dogg'la seslendirdiği "Wiggle" ve 'Slow Low' başta olmak üzere tüm hit parçalarını 12 Ağustos akşamı nabız yükselten dans koreografileriyle birlikte sergileyecek.

Jason Derulo, İstanbul Festivali'nde sevenlerine müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanıyor

"ÖZEL HAZIRLIKLAR YAPTIK UNUTULMAZ BİR KONSER OLACAK"

Konser öncesi basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Derulo, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Yarınki konseri için kariyerindeki en iyi performanslardan birini hazırladığını belirten Derulo, "Ekibimde çok yetenekli müzisyenler ve dansçılar var. İstanbul konseri için hep birlikte çok özel hazırlıklar yaptık. Herkes için unutulmaz bir konser olacak. Dansı ve müziği diri tutmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız." dedi.

Derulo, 10 yılı aşkın müzik kariyerinde performansını nasıl diri tuttuğuna ilişkin, "Her zaman işimde daha iyi olma isteği içimde var. Eski konser fotoğraflarıma ve videolarıma bakınca 'Her zaman bundan daha iyisi olabilirim.' diyorum kendi kendime. Yaptığım işten hiçbir zaman tamamen tatmin olmam. Bunu karakter edinmek, sizin tam olmuş hissetmenizin önüne geçiyor ve sürekli yeni bir şey öğrenmek istiyorsunuz. ifadelerini kullandı.

Dünyadaki insani dramlara değinen Derulo, "Dünyanın neresinde olursa olsun, içeriden ve dışarıdan baskı yaşayan, savaşa maruz kalan herkesin acısını paylaşıyorum. Her gün televizyonu açtığım zaman kötü şeyler ve acı çeken insanlar görüyorum. Ben müziğin iyileştirici gücüne inanan biriyim. O yüzden şarkı sözlerinin konusu ne olursa olsun, yaptığım müziğin insanların mutluluğunun bir parçası olmasından gurur duyarım." görüşünü paylaştı.

Jason Derulo, İstanbul Festivali'nde sevenlerine müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanıyor

TÜRK KAHVALTISINA HAYRAN KALDI

Daha önce Türkiye'de birkaç kez sahne aldığını belirten Derulo, Türkiye izlenimlerine ilişkin, "En çok sevdiğim ve hatırımda kalan şey, her zaman Türk kahvaltısı olmuştur. Dünya üzerinde kahvaltıya bu kadar önem veren başka bir ülke görmedim. Bunun dışında Türk müziğini de çok otantik ve hoş buluyorum. Gelecekteki bazı projelerime Türk müziği unsurlarını dahil ederek insanları şaşırtmak istiyorum." diye konuştu.

Derulo, müzik sektörünün geçmişten bugüne değişimiyle ilgili, "Müzik sektörü, her şey gibi değişiyor ve evriliyor. Müziğin kötüye gittiğini ve eskisi gibi olmadığını söylersem yaşlanmış intiba veririm. Böyle konuşmak istemiyorum. Bugün müziğin icrası ve sergilenmesi konusunda sanatsallığın belli ölçülerde düştüğünü söyleyebilirim ama müziğin üretimi ve dağıtımı konusundaki değişimi, yeni müzisyenlerin dijital platformlarla seslerini daha kolay duyurma imkanı bulmalarını olumlu görüyorum." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Festivali, İstanbul, Türkiye, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Amerikalı ünlü şarkıcı büyüleyici sahne performansıyla nefes kesmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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