Jennifer Lopez Muhteşem Enerjisi ve Dans Şovlarıyla İstanbul'u Büyüledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Jennifer Lopez Muhteşem Enerjisi ve Dans Şovlarıyla İstanbul'u Büyüledi

Jennifer Lopez Muhteşem Enerjisi ve Dans Şovlarıyla İstanbul\'u Büyüledi
06.08.2025 10:04
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Dünyanın dört bir yanında milyonları peşinden sürükleyen Jennifer Lopez, İstanbul Festivali'nde adeta bir müzik ve stil fırtınası estirdi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival, TemaCC iş birliğiyle 5 Ağustos gecesi pop müziğin kraliçesi JLo'yu ağırladı. Jennifer Lopez, büyüleyici performansıyla festivali doruk noktasına ulaştırdı.

Gün boyunca festival alanında heyecan giderek artarken, saat 16.00 itibarıyla kapıların açılmasıyla birlikte binlerce izleyici, alana coşku içinde akın etti. Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, JLo'yu İstanbul'da canlı izleyecek olmanın heyecanını yüksek sesle dile getirdi. Festival atmosferi, gün batımıyla birlikte enerjisini iyice artırdı.

Jennifer Lopez'in öncesinde sahneye çıkan ünlü prodüktör DJ Faruk Sabancı performansıyla Yenikapı'yı dolduran on binlerin coşkusunu katladı. Global sahnelerdeki performanslarıyla elektronik müzik dünyasında adını duyuran temsilcimiz Faruk Sabancı, Yenikapı'da kitleyi ateşleyen etkileyici performansı hakkında, "Ülkemizde böyle organizasyonların olması çok değerli. Buradaki muazzam atmosferde, Jennifer Lopez gibi bir dünya starının öncesinde müziğimi paylaşmak tarifsiz bir mutluluk oldu benim için. Dünyada DJ'lik sadece müzik değil, kültürler arası bir köprü kurma işi haline geldi. Bu köprünün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Jennifer Lopez Muhteşem Enerjisi ve Dans Şovlarıyla İstanbul'u Büyüledi

İstanbul'da Alkış Fırtınası Koptu

Jennifer Lopez sahneye çıktığında adeta bir alkış fırtınası koptu. İstanbul konserine "If You Had My Love", "On the Floor", "Ain't Your Mama" ve "Waiting for Tonight" gibi milyonların diline dolanmış şarkılarını ekleyen Lopez, toplam 90 kişilik ekibiyle 1,5 saat boyunca sahnede kaldı ve 6 kez kıyafet değiştirerek moda tutkunlarının da kalbini fethetti. Şarkıları kadar dansları ve koreografisiyle de beğeni topladı.

Sahne Sadece Bir Konser Değil, Gerçek Bir Moda İkonuydu

JLo, her bir sahne anında farklı bir hikâye anlattı. "Get Right" ile dans pistini ısıtırken, "Love Don't Cost a Thing" ile romantik rüzgarlar estirdi. Stil danışmanı Rob Zangardi imzalı özel tasarımlar, İstanbul Festivali'nin dünya standartlarındaki sahnesinde adeta parladı. Işıltılı bodysuit'lerden saten elbiselere kadar her detayı düşünülerek hazırlanmış kıyafetler, seyirciler tarafından sayısız kez fotoğraflandı.

Jennifer Lopez Muhteşem Enerjisi ve Dans Şovlarıyla İstanbul'u Büyüledi

Bir Gecelik Değil, Bir Yaşam Tarzı Deneyimi

İstanbul Festivali, Jennifer Lopez'in unutulmaz performansıyla yalnızca bir müzik gecesi sunmadı; aynı zamanda dans, moda, ışık ve duygunun iç içe geçtiği bir yaşam tarzı deneyimi sundu.

Cemiyet, Sanat ve İş Dünyası, Yıldız Yağmuruna Tutuldu

Konser, yalnızca müzikal değil aynı zamanda sosyetik bir buluşma noktasına dönüştü. Türkiye'nin iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, JLo'nun İstanbul'daki bu özel sahne performansını kaçırmadı.

Jennifer Lopez Muhteşem Enerjisi ve Dans Şovlarıyla İstanbul'u Büyüledi

Focus İstanbul Hakkında

Focus İstanbul yurt içinde ve yurt dışında fuarcılık, kongre yönetimi ve etkinlik sektörlerinde, Türkiye ve dünya çapında konsepti itibariyle ilk ve tek olma niteliği taşıyan gıda, medya, yapı, otomotiv, tarım ve bilişim sektörleri başta olmak üzere 2000'in üzerinde projeyi hayata geçirmiştir. 30 yılı aşkın tecrübesi ve heyecanını, özümüzdeki birleştiricilikle kurguladığı İstanbul Festivali ile de kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede, erişilebilir fiyatlarla bir arada sunmaktadır.

Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Jennifer Lopez Muhteşem Enerjisi ve Dans Şovlarıyla İstanbul'u Büyüledi - Son Dakika

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