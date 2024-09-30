Kaçak Avcılardan Kurtarılan Cambaz Kartal\'

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Kaçak avcılar tarafından kanatlarına ve tırnaklarına zarar verilen cambaz kartal, Şanlıurfa'da tedavi edildiği merkezde yaşamını sürdürüyor.

Ana vatanı Orta ve Güney Afrika olan cambaz kartal, Türkiye'de nadir görülüyor.

Türkiye'de daha önce İstanbul ve Sinop'ta görüntülenen bir tür olan kartal, 2 yıl önce Şırnak'ta kaçak avcıların elinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kaçak avcılar tarafından kanatlarına zarar verilen ve iki tırnağı çekilen kartal, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Burada tedavisi tamamlanan kartal, rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdürüyor.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Özbay, AA muhabirine, 2 yıl önce cambaz kartalın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Şırnak'ta kaçak avcıların elinden kurtarıldığını söyledi.

Özbay, kanatlarına zarar verildiği için uçma yeteneğini kısmen kaybeden kartalla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cambaz kartal, acımasızca kanatları çekilmiş, ayak tırnakları onlara (kaçak avcılara) zarar verilmesin diye kesilmiş, bakımı, beslenmesi yeterince yapılmamış, ölmek üzereyken rehabilitasyon merkezimize getirildi. Rehabilitasyon merkezinde ilk başta güçlendirme, ondan sonra gerekli bakım çalışmalarını yaptıktan sonra cambaz kartalımız her geçen gün güçlenmeye ve sağlığına kavuşmaya başladı. Biz tüylerinin tam olarak yerinde olmaması ve ayak tırnaklarının kesilmiş olmasından dolayı avlanma yeteneğini kaybettiği için cambaz kartalımızı rehabilitasyon merkezimizde misafir olarak tutuyoruz. Doğada yaşama kabiliyetine sahip değil."

Özbay, kartala en iyi şekilde baktıklarını belirterek, "Doğadaki güzel uçuşlarından adeta bir cambazın hareketi gibi takla atması, manevralar yapmasından dolayı cambaz kartal ismini almıştır. Bunlar doğada yılanlar ve sürüngenlerle besleniyor. Biz misafirimize gözümüz gibi bakıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ömrünün sonuna kadar da burada misafir etmeyi düşünüyoruz." dedi.