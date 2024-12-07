Kadınlara Seçim Hakkı İçin Tiyatro - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kadınlara Seçim Hakkı İçin Tiyatro

Bilecik'te 'Son söz kadınlarda' oyunu sahnelenerek kadınlara seçme ve seçilme hakkı anıldı.

07.12.2024 01:16
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Bilecik Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "Son söz kadınlarda" adlı oyun sahnelendi.

Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi Başkanı Ayla Ercan, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 80 ilinden ve KKTC'den gelen Tük Kadınlar Birliği Şube Başkanları ile üyelerinin bulunduğu 220 konuğu Bilecik'te misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ercan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bize Avrupa ülkelerinden önce seçme ve seçilme hakkını verdi. Daha hiçbir ülkede yokken. Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Önemli ve anlamlı günde tekrarlıyoruz ki birlik, umut ve dayanışma ile sosyal ve siyasal yaşamın içinde ve haklarının bilincinde kadınlar olarak, üstümüze aldığımız sorumluluğun gereğini, korkmadan ve yılmadan yerine getireceğiz. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine sahip çıkarak, yaşamın her alanında eşit katılım ve eşit temsilimizin sağlanması ve elde ettiğimiz hakların korunması, kullanılması ve geliştirilmesi için her türlü demokratik mücadelenin içinde ve önderi olacağız."

Konuşmanın ardından yönetmenliğini Ayşe Yurttaş'ın yaptığı ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi konusunun anlatıldığı "Son söz kadınlarda" adlı oyun sahnelendi.

Etkinlikte, ayrıca kadınlardan oluşan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altındaki kurulan RİTİM-KOOP darbuka ekibinin gösterisi gerçekleştirildi, Atatürk adına yazılan "Sayende" adlı marş seslendirildi.

Kaynak: AA

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