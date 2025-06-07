Kahramanmaraş'ta 1500 Yıllık Mozaik Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kahramanmaraş'ta 1500 Yıllık Mozaik Bulundu

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Kahramanmaraş\'ta 1500 Yıllık Mozaik Bulundu
07.06.2025 19:20
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Kahramanmaraş\'ta 1500 Yıllık Mozaik Bulundu
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Kahramanmaraş'ta Germanicia Antik Kenti'nde yapılan altyapı çalışmaları sırasında 1500 yıllık mozaik keşfedildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde yürütülen altyapı çalışması sırasında Geç Roma Dönemi'ne ait taban mozaiği bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaklaşık 1500 yıllık olan mozaikle ilgili tescil sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Tevfik Kadıoğlu Bulvarı'nda yürütülen deprem iyileştirme ve yeniden yapılandırma projesi kapsamında altyapı çalışmaları sırasında işçiler Geç Roma Dönemi'ne ait taban mozaiği buldu. İşçilerin haber vermesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden bölgeye uzman ekip gönderildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 1500 yıllık olduğu belirtilen mozaiğin üzeri kapatıldı.

Konuyla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mozaiğin zarar görmemesi adına gerekli tedbirlerin alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Söz konusu kültür varlığı, uzman ekipler tarafından belgelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Mozaik, çevresel etkilerden korunması amacıyla jeotekstil malzeme ve ince kum tabakası ile örtülerek güvence altına alınmıştır. Alanın üzerine beton, asfalt veya benzeri herhangi bir malzeme dökülmemiştir. Tespit edilen mozaikle ilgili tescil süreci başlatılmış olup, konu ivedilikle Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli koruma ve işlem süreçleri yürütülecektir. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak adına yürütülen bu titiz çalışmalar kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKAN ANTİK KENT

Taban mozaiğinin bulunduğu alan, Germanicia Antik Kenti sınırları içerisinde yer alıyor. Germanicia Antik Kenti, 2007 yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapılan kaçak kazı sırasında taban mozaiklerinin bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Yıllardır varlığından bahsedilen Germanicia Antik Kenti'ne ait ilk somut delilin bulunmasının ardından antik kentin ortaya çıkarılması için çalışmalar başlatıldı ve 2018 yılında da 140 metrekarelik alan ziyarete açıldı.

M.S. 1'inci yüzyılda kurulan Germanicia Antik Kenti'yle ilgili bugüne kadar yürütülen kazı çalışmalarında M.S. 4'üncü ve 6'ncı yüzyıllarına ait mozaik ve kalıntılarına ulaşıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta 1500 Yıllık Mozaik Bulundu - Son Dakika

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