Kapadokya 2025 için umut veriyorken - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya 2025 için umut veriyorken

Kapadokya 2025 için umut veriyorken

Kapadokya, Asya'dan gelen rezervasyon talepleriyle 2025 turizm beklentilerini yükseltiyor.

29.11.2024 15:51
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Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kapadokya'da, Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinden gelen ön rezervasyon talepleri, turizmcilerin 2025 yılı beklentilerini yükseltti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve geniş coğrafyasındaki peribacaları, kayadan oyma tarihi manastır, şapel, kilise, yer altı şehirleri, gastronomi ve sıcak hava balonu turu başta olmak üzere alternatif etkinliklerle geniş yelpazeye sahip Kapadokya'nın dünya turizmindeki bilinirliği her geçen yıl artıyor.

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla gelecek sene için farklı ülkelerden gelen rezervasyon taleplerinin yanı sıra Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways'ın (ANA), Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2025'te İstanbul'a direkt uçuş seferlerini artıracak olması ve Asya pazarındaki hareketlilik sektörü umutlandırdı.

Gelecek yıl için ön rezervasyon taleplerini almaya başlayan sektör temsilcileri, 2025 yılının bölge turizmi açısından verimli geçmesini bekliyor.

"Güney Amerika ülkelerinden ciddi rezervasyon talepleri geliyor"

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, AA muhabirine, gelecek yılın olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığı takdirde Kapadokya turizmi açısından umut verici olduğunu söyledi.

Bölgede geçen yıl kasım sonunda yüzde 40 olan ön rezervasyonların bu yıl aynı dönemde yüzde 50'ye ulaştığını belirten Ölmez, verimli bir sezon beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Fuar alanlarında yaptığımız görüşmelere istinaden 2025 yılı sezonu 2024'e göre çok daha iyi gidiyor. Rezervasyon akışı da bu yönde. Özellikle Asya pazarında hareketlilik var. Mart ayıyla artacak direkt uçuşlar sayesinde Japon pazarı yükselerek devam edecek. Çin pazarının da 2023 ve 2024 ile kıyasladığımızda iki kat daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Güney Kore pazarı da beklentilerimize cevap verecektir. Güney Amerika ülkelerinden Meksika, Arjantin, Kolombiya ve Brezilya'dan da ciddi rezervasyon talepleri geliyor."

Turizmin Nevşehir'in en önemli gelir kaynağı olduğuna, istihdama da ciddi katkılar sunduğuna dikkati çeken Ölmez, "Şehrimizin lokomotifi turizm. İstihdama katkısı çok yüksek. Maalesef bütün işletmelerde de personel açığı bulunuyor." dedi.

"Yabancı balon firmaları Kapadokya'da uçmak istiyor"

Bölgenin son yıllarda kültür, tarih ve doğa turizminin yanı sıra festival, gastronomi gibi çeşitli başlıklarda da alternatif etkinliklerle ön plana çıktığını anlatan Ölmez, "Bölgemizde 2 yıldır yapılan Kültür Yolu Festivali, gelecek yıl da bir hafta devam edecek. Balon festivali de bu etkinliğe dahil edildi. İç ve dış pazarda ciddi katkılar sağlıyor. Kapadokya'ya şu anda gelmek isteyen yüzlerce yabancı balon firması var ve Kapadokya'da uçmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bölgede turistlere hizmet sunan bir acentenin sahibi Coşkun Kırtıl da Kapadokya'daki turizmcilerin 2025 yılına dair ümitli olduğunu vurguladı.

Kapadokya'nın farklı ülkelerden turist çekmek için kültür turizminin yapıldığı rakip destinasyonlara kıyasla çok daha değerli ve geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Kırtıl, "Kapadokya için fuarlarda veya internet ortamında çalışmaları güçlendirmek gerekiyor. Benzeri olmayan doğal güzelliklere sahip. Burası birçok medeniyetin yaşadığı bir bölge. Bunun için tanıtımda işimiz çok kolay çünkü benzer bir bölge dünyada yok." diye konuştu.

Turizmci Mehmet Özcan ise sektörün 2025 yılına dair umutlarının yüksek olduğunu kaydetti.

Geçen yıl 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölge, bu yılın 10 ayında ise 3 milyon 846 bin 703 kişiyi ağırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya 2025 için umut veriyorken - Son Dakika

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