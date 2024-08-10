Kapadokya'da Uluslararası Balon Festivali

Kültür Sanat

Kapadokya'da görsel şölen böyle görüntülendi

NEVŞEHİR - Nevşehir Kültür Yolu Festivali, son iki gününde uluslararası balon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 11 Ağustos tarihlerine kadar devam edecek Balon Festivali'ne 18 ülkeden farlı figürlü balon katılıyor.

Göreme beldesindeki festival alanında, sabahın erken saatlerinde ekiplerin hazırlıklarının ardından çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Gökyüzüne yükselen balonlar görsel şölen oluşturdu. Değişik renk ve figürlü sıcak hava balonları, Kapadokya'nın eşsiz manzarasında peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülürken, yerli ve yabancı turistler ortaya çıkan renkli manzarayı izledi. Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye'den farklı figürlerdeki 60 balon gökyüzünü renklendirdi. Kapadokya bölgesinde yapılan Sıcak Hava Balonları ile birlikte havalanan figürlü balanlar Kapadokya'nın güzelliğine güzellik kattı. Kapadokya'da her gün festival yapıldığını söyleyen Sıcak Hava Balon Pilotu Oğuzhan Alkan yaptığı açıklamada, "Günlük olarak ticari amaçlı 150 balon havalanıyor. Bu nedenle Kapadokya'da görsel bir şov var. Kültür Bakanlığının yaptığı festival çerçevesinde de farlı ülkelerden, farklı figürlerdeki balonlar geldi. İki festival birleşince havada yaklaşık 220 balon uçuş yapıyor. Bu da ayrı bir güzellik oldu" şeklinde konuştu.

Figürlü sıcak hava balonlarını izlemek için Kayseri'den gelen İsmail Çakmak da; "Figürlü balonlar çocukların çok hoşuna gitti. Bizim için de değişik bir etkinlik oldu. Figürlü balonlar bölgeye ayrı bir renk kattı" ifadelerini kullandı.

Balon festivali yarın sona erecek.