"Karabağ'dan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine" kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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"Karabağ'dan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine" kitabının tanıtımı yapıldı

26.07.2022 18:39
"Karabağ'dan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine" kitabının tanıtımı yapıldı

"Karabağ'dan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine" kitabının tanıtımı yapıldı Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Genel Sekreterliğinde, Azerbaycan Milli Vakfı iş birliğinde, Azerbaycan milletvekili Genire Paşayeva ve Faik Elekberli'nin yayına hazırladığı "Karabağdan Doğan...

" Karabağ'dan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine" kitabının tanıtımı yapıldı

ANKARA - Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Genel Sekreterliğinde, Azerbaycan Milli Vakfı iş birliğinde, Azerbaycan milletvekili Genire Paşayeva ve Faik Elekberli'nin yayına hazırladığı "Karabağdan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine" kitabının tanıtım toplantısı TÜRKSOY binasında düzenlendi.

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev "Hurşid Banu Natevan'ın 190. yılı ve Fatma Hanım Kemine'nin 180. yılı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Kadın şairler arasında adları edebiyat araştırmacıları tarafından hususi bir hürmetle kaydedilen Hurşid Banu Natevan'ın 190. yılı ve Fatma Hanım Kemine'nin 180. yılı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aziz ruhları karşısında eğilerek saygı ve özlemle andığımız bu büyük şahsiyetler Azerbaycan şiir sanatının gelişiminde önemli bir yere sahip olmuş ve kıymetli eserler bırakmışlar. 19. yüzyıl Azerbaycan edebiyatındaki seçkin yerlerini almışlardır.

Şuşa'nın yetiştirdiği bu iki ünlü söz üstadının sanatını Türkiye sanatseverlerine tanıtmak için onların yazdığı eserlerden seçilmiş şiirleri Ganira Paşayeva ve Faik Alekberli tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmış ve "Karabağ'dan Doğan Güneş ve Ay Hurşidbanu Natevan Fatime Hanım Kemine" adıyla Türk Edebiyatı Vakfı tarafından yayımlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında başta Azerbaycan Milli Meclisin Kültür Komitesi Başkanı Ganira Paşayeva olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara huzurunuzda teşekkürlerimi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milletvekili Genire Paşayeva ve Faik Elekberli'nin yayına hazırladığı "Karabağdan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine" kitabının tanıtım toplantısına Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Azerbaycandan birçok diplomat, akademisyen ve yazar katıldı.

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Kaynak: İHA

Doğan Güneş, Azerbaycan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Karabağ'dan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine' kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Karabağ'dan Doğan Güneş ve Ay Hurşid Banu Natevan Fatime Hanım Kemine" kitabının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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