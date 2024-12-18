Karabük-Zonguldak-Bartın Tanıtım Günleri Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karabük-Zonguldak-Bartın Tanıtım Günleri Coşkuyla Sona Erdi

Karabük-Zonguldak-Bartın Tanıtım Günleri Coşkuyla Sona Erdi

Batı Karadeniz'in kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetleri, Hasbahçe'de düzenlenen Tanıtım Günleri'nde sergilendi. Etkinlik boyunca el sanatları atölyeleri ve sahne gösterileri ile ziyaretçilere keyifli anlar sunuldu.

18.12.2024 09:08  Güncelleme: 09:10
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BATI Karadeniz'in zengin kültürel dokusunu, yöresel lezzetlerini ve el sanatlarını vatandaşlarla buluşturan Karabük-Zonguldak- Bartın Tanıtım Günleri coşkulu bir kapanış töreniyle sona erdi. 13-15 Aralık tarihlerinde Hasbahçe'de düzenlenen etkinlikte Karadeniz'in kültürel mirası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hasbahçe'de gerçekleştirilen etkinlik boyunca, bölgenin eşsiz ürünleri ve kültürel hazineleri sergilendi. Ayrıca çeşitli atölye çalışmaları, el sanatları sergileri ve sahne gösterileriyle misafirlere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Kapanış töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

" Batı Karadeniz'in kültürel zenginliklerini hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Üç gün boyunca Karadeniz'in lezzetlerini, el sanatlarını ve sıcak misafirperverliğini Kağıthane'de hissettik. Türkiye'mizin şehirlerini Kağıthane'mizde ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük-Zonguldak-Bartın Tanıtım Günleri Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

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