Kartal'da 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kartal'da 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Halk Oyunları Festivali halk oyunları ekiplerinin dansları ile başladı. Dünyaca ünlü halk oyunları grubunun yer alacağı festival 5 gün sürecek.

29.08.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Halk Oyunları Festivali halk oyunları ekiplerinin dansları ile başladı. Dünyaca ünlü halk oyunları grubunun yer alacağı festival 5 gün sürecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival 9 ülkeden katılan 17 halk oyunu grubunun dansları ile başladı. Kartal Meydanında düzenlenen festivalde dans grupları, Türk Halk Oyunları'nın yanı sıra kendi ülkelerinin danslarını da sergiledi. Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı festival, 1 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Festivalde, Türkiye başta olmak üzere; Gürcistan, Sırbistan, Polonya, Kolombiya, İran, Meksika, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan olmak üzere 9 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 550 sanatçı sahne alacak.

"Kültür ve sanatın dili yoktur, birleştirir, kaynaştırır, barıştırır"

Festivalde konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kıymetli misafirlerimiz, üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözüyle başladık. Halk oyunları oynamanın bir şeref olduğunu, oynatmanın bir görev olduğunu, bunu yaşatmanın da kutsallığından bahsettik. Böyle bir öndere, lidere sahibiz. Bu hafta içinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Buradaki kıymetli sanatçılarımız figürlerini, kültürlerini sergileyecekler. O zaman anlayacağız birbirimize ne kadar benzediğimizi. Dünya bir anda güzelleşecek. Dünya üzerinde barış, dostluk ve hoşgörünün inşa edilmesini istiyoruz. Bunun da en kıymetli yollarından biri kültür ve sanat. Kültür ve sanatın dili yoktur. Birleştirir, kaynaştırır, barıştırır. Ne mutlu kültür sanata" dedi.

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Dünya, Festival, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kartal'da 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement