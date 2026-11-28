İzmir'de dört yıl önce açılan restorasyon atölyesinde el yazması ve matbu eserlerin yanı sıra ahşap, metal, cam ve yağlı boya tablolar gibi birçok kültürel varlık, özgün dokusuna bağlı kalınarak onarılıyor. Restoratör Şahin Genç'in öncülüğünde sürdürülen çalışmalarda usta isimlerin yanı sıra üniversite öğrencileri ve mezunlar da uygulamalı eğitim alıyor ve böylece tarihi eserlerin korunmasına katkı sunuyor.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dört yıl önce kurulan restorasyon atölyesi, geçmişten bugüne ulaşan kültürel varlıkları geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Faaliyetlerine ilk olarak kağıt, el yazması ve matbu eserlerin onarımı için başlayan atölyede, zamanla ahşap, metal, cam ve yağlı boya tabloların restorasyonu da yapılmaya başlandı. Antika ve koleksiyon değeri taşıyan çok sayıda eserin bakım ve onarımının yapıldığı atölyede eserlerin özgün yapısının korunması esas alınırken, üniversite öğrencileri ve mezunlarına mesleki deneyim kazanma imkanı da sunuluyor.

"Her eserin hikayesi ve dokusu ayrı değerlendiriliyor"

Kemeraltı'nda bu alanda faaliyet gösteren öncü atölyelerden birini kurduklarını belirten atölye kurucularından restoratör Şahin Genç, antika ve koleksiyon değeri taşıyan eserlerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi. Genç, Güzel Sanatlar Fakültesi yıllarında Anadolu'daki tarihi yapılarda gönüllü çalışmalar yaparak mesleğe adım attığını anlatarak, meslek hayatı boyunca farklı tarihi yapı ve müze projelerinde görev aldığını ifade etti.

Genç, restorasyonda uygulanacak işlemlerin eserin malzemesine, mevcut durumuna ve geçmişte gördüğü müdahalelere göre belirlendiğini dile getirerek, onarım sürecinde eserin özgün dokusunun korunmasını öncelik olarak gördüklerini söyledi.

Restorasyon süreci fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınıyor

Şahin Genç, atölyeye getirilen eserlerin işlem öncesinde fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındığını belirterek, restorasyonun ilk aşamasında eserin mevcut durumunun ve hasarlarının tespit edildiğini ifade etti. Yapılan incelemenin ardından eserin niteliğine uygun temizlik ve güçlendirme yöntemleri belirleniyor.

Genç, eserlerin durumuna göre kuru ya da ıslak temizlik yapıldığını aktararak, ihtiyaç duyulan alanlarda tümleme ve güçlendirme işlemlerinin de gerçekleştirildiğini kaydetti. Restorasyon sırasında her malzemenin farklı özellikler taşıdığına işaret eden Genç, özellikle ahşap eserlerde ayrı bir çalışma yürütüldüğünü anlattı. Genç, ahşap objelerde öncelikle kurt galerilerinin temizlenerek zararlı unsurların ortadan kaldırıldığını belirtti ve ardından mikro enjeksiyon işlemlerinin uygulandığını söyledi. Eserin özgün yapısına uygun koruyucu solüsyonların kullanıldığını aktaran Genç, işlemler tamamlandıktan sonra objelerin koruma altına alınarak teslim edildiğini ifade etti.

Organik malzemelerden özel solüsyonlara

Restorasyon çalışmalarında kullanılan malzemelerin de büyük önem taşıdığını belirten Genç, eserlerin yapısına zarar vermemek amacıyla farklı malzemelerden yararlandıklarını dile getirdi. Bu kapsamda yurt dışından temin edilen özel restorasyon malzemelerinin yanı sıra gerektiğinde taş boya, bitki kökleri ve aşı boyası gibi organik malzemelerle solüsyonlar hazırlandığını kaydetti. Genç, restorasyonun yalnızca yıpranan bölümlerin onarılmasından ibaret olmadığını, eserin mevcut durumunun korunması ve ileride yapılabilecek müdahalelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Bir başka restoratörün müdahalesine imkan sağlanıyor

Atölyedeki çalışmalarda geri döndürülebilirlik ilkesine dikkat ettiklerini belirten Şahin Genç, yapılan müdahalelerin gelecekte başka bir restoratör tarafından yeniden ele alınabilmesine imkan tanıyacak şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Bu doğrultuda eserin özgün dokusunu değiştirecek ve ileride yapılacak çalışmaları zorlaştıracak uygulamalardan kaçınıldığını ifade eden Genç, restorasyon işlemlerinin belirli aşamalar takip edilerek yürütüldüğünü kaydetti.

Üniversite öğrencileri tarihi eserlerin restorasyonunu yerinde öğreniyor

Genç, atölyede hafta içi ve hafta sonu yaklaşık 15 kişilik bir grupla çalışma yürütüldüğünü aktardı ve Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Seda Ağırbaş ile birlikte kursiyerlere eğitim verdiklerini belirtti. Mimarlık, restorasyon ve arkeoloji bölümlerinde eğitim gören öğrencilerle bu alanlardan mezun olanların atölyede uygulamalı çalışmalar yaptığını ifade eden Genç, katılımcıların tarihi eserlerin korunması ve onarılması konusunda deneyim kazandığını söyledi. Atölyede eğitim alan katılımcılar, farklı dönemlere ait eserler üzerinde çalışıyor ve restorasyonun aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor. El yazması ve matbu eserlerin temizliğinden tarihi objelerin korunmasına kadar çeşitli işlemlerde görev alan öğrenciler, mesleki bilgilerini uygulama yaparak geliştirme imkanı buluyor.

"Taşınabilir kültür varlıklarına sahip çıkmak istiyorum"

Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynel Erenöz, taşınabilir kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla atölyede çalıştığını belirtti. Erenöz, atölyede el yazması ve matbu eserler üzerinde temel işlemler yaptığını aktararak kuru temizleme uygulamalarında görev aldığını söyledi.

Mimari Restorasyon mezunu Aleyna İbrim, mesleğinde uzmanlaşmak için Şahin Genç ile tanıştığını ve bu sayede atölyeye katıldığını ifade etti. İbrim, restorasyon alanındaki bilgisini uygulamalı çalışmalarla geliştirdiğini, hâlihazırda bir el yazması eser üzerinde çalıştığını kaydetti.

Türk İslam Arkeolojisi alanında yüksek lisans tez öğrencisi Aleyna Şengül, atölyede yaklaşık iki yıldır görev aldığını belirtti. Şengül, 18'inci yüzyılın sonlarına tarihlendirilen bir Kur'an-ı Kerim üzerinde çalıştığını, söz konusu eserin kuru temizleme aşamasının ardından kazıma işlemlerinde görev yaptığını anlattı.

Mimari Restorasyon mezunu Zeynep Deniz ise öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü dile getirerek, sanata ve tarihe ilgi duyan kişilerin restorasyon ve eserlerin korunması süreçlerini deneyimlemesinin önemli olduğunu söyledi.

Aile yadigarı mushaf-ı şerifi gelecek nesillere hazırlıyor

İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek lisans eğitimi gören Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sümeyye Serap Zaman, atölyede ailesinden kalan ve yaklaşık 250 yıllık bir geçmişe sahip Mushaf-ı Şerif üzerinde çalışma yaptığını belirtti. Zaman, eserin sonraki kuşaklara aktarılabilmesi için doğru temizlik yöntemlerinin uygulanması gerektiğini ifade ederek restorasyon sürecinde bu yönde bir çalışma yürüttüklerini söyledi.