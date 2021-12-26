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Kerem ile Aslı'nın hikayesini diorama sanatıyla anlattılar - Son Dakika

Kerem ile Aslı'nın hikayesini diorama sanatıyla anlattılar

26.12.2021 11:51

Dillere destan halk edebiyatı eserlerinden "Kerem ile Aslı" hikayesi, Kayseri'de el sanatları eğitmenleri ve kursiyerler tarafından diorama (Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo) tekniğiyle hazırlanan sergide beğeniye sunuluyor.

Dillere destan halk edebiyatı eserlerinden "Kerem ile Aslı" hikayesi, Kayseri'de el sanatları eğitmenleri ve kursiyerler tarafından diorama (Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo) tekniğiyle hazırlanan sergide beğeniye sunuluyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerleri, ünlü hikayeyi, iğne oyası, hazır giyim, kat'ı sanatı gibi el sanatlarının da kullanıldığı 24 eserle somutlaştırdı.

" Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı" adıyla ziyarete açılan çalışma, kentteki KAYMEK tesislerinde, Büyükşehir Belediyesinde, birçok ilçede ve bir etkinlik kapsamında Ankara'da da sergilendi.

Kerem'in saz çalması, Aslı'nın annesi tarafından dişlerinin çekilmesi, Kerem ile Aslı'nın nikahlarının kıyılması, Aslı'nın babasının diktiği büyülü elbise ve Kerem'in yanarak küle dönüşmesi, minyatür eserlerle anlatılıyor.

KAYMEK AŞ Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, AA muhabirine, son dönemde şehrin tarihi, kültürü, turizm değerleri ile geleneksel el sanatlarını tanıtmak için tematik sergiler düzenlediklerini söyledi.

Kerem ile Aslı hikayesinin İran'ın İsfahan şehrinde başladığını, Azerbaycan Gence, Hoy, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Tokat ve Ürgüp'te geçtiğini anlatan Çanakpınar, rivayetlere göre Kayseri'de son bulduğunun aktarıldığını anlattı.

Hikayenin Kayseri'de de geçtiğinin çok bilinmediğini ifade eden Çanakpınar, şöyle konuştu:

"Aslında çok bilinmeyen ve Kayseri için çok önemli bir değere sahip olan bir sevda hikayesini bu sergiyle ortaya koymaya çalıştık. Hikayeden 14 farklı bölüm kronolojik sıraya göre anlatılıyor. Sergi, bir kısmı geleneksel el sanatı olan 18 farklı el sanatıyla anlatılan 24 eserden oluşuyor. 14'ü diorama sanatı tekniğiyle yapılan, içinde bizim geleneksel sanatlarımızın da yer aldığı canlandırmalar, 8 tablomuz ve 2 çini vazomuz mevcut. Hikayenin aslı hep Doğu Anadolu Bölgesi olarak bilinir ancak tam da sonlandığı nokta Kayseri'de geçiyor. Nikahları Kayseri Mahallesi'nde kıyılmıştır. Kerem'in ve Aslı'nın yanma hadisesinin aradan külleri Erciyes'e gömülmüş."

Çanakpınar, sergide naht sanatı, kat'ı, çini, kurdele nakışı iğne oyası gibi sanatlardan yararlanıldığını, sıfır atık projesi kapsamında eserlerin yüzde 80'inde atık malzeme kullanıldığını dile getirdi.

Kerem ile Aslı'nın hikayesini diorama sanatıyla anlattılar
Kerem ile Aslı'nın hikayesini diorama sanatıyla anlattılar
Kerem ile Aslı'nın hikayesini diorama sanatıyla anlattılar
Kerem ile Aslı'nın hikayesini diorama sanatıyla anlattılar

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Mesleki Eğitim, Erciyes, Kayseri, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kerem ile Aslı'nın hikayesini diorama sanatıyla anlattılar - Son Dakika


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