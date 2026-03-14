Kıbrıs Gazisi ve Doktorun Vefa Hikayesi

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rumların 2 yaşındayken enkaz altında bıraktığı, Türk askerinin kurtardığı doktor Münevver Mertsoylu Aydın, vefa borcunu Türkiye'deki hastalara bakarak ödüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Rumların baskı ve zulmüne son vermek ve Ada'ya barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği harekata gönüllü katılan Osman Balcı, kahramanca savaşarak Rumların yıktığı evin enkazından Aydın'ı, kardeşini ve annesini kurtardı.

Kıbrıs gazisine borcunu hiç unutmayan Aydın, 1990'da geldiği Türkiye'de tıp fakültesini kazandıktan sonra doktor oldu.

Kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde doktorluk görevine devam eden 54 yaşındaki Münevver Mertsoylu Aydın, AA muhabirine, annesi ile Lefkoşa'da yaşarken Rum saldırılarıyla hayatlarının altüst olduğunu söyledi.

Aydın, o dönemde Rumların bombalı saldırılarının arttığına, Ada'ya barış ve huzur getirmek amacıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığına dikkati çekti.

Kıbrıs'ta birçok acının yaşandığını dile getiren Aydın, Rumların bombalarıyla evlerinin yıkıldığını anlattı.

Yıkılan evlerinin enkazı altında kaldıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bizler, göçük altında kaldık. Kardeşim ve ben ağlarken göçükleri gezip köylerde ekmek arayan Türk askerleri sesimizi duyuyor. Annem önce korkuyor. 'Gadasını aldığım orada kim var?' diye bağırmış biri. Annem de acaba Türkçeyi bilmeyen bir Rum mu diye korkup hepimizin ağzını kapatmış, eliyle bastırmış hatta benim çok morardığımı söylüyor. Çok korkmuş, öldürülecek diye. Annem önce kendisi bakmış, bembeyaz yüzlü bir adam. Zaten bayılmış açlık ve susuzluktan. 10 gün falan göçük altında kalıyoruz neredeyse. Annem diyor ki 'Çok güzel gözlü, tertemiz suratlı, bembeyaz bir adamdı. Elimi uzattım, bizi çekti, 'Bebek var' dedim. Ondan sonra gözlerimi açtığımda kardeşin, sen ve ben hastanedeydik. Gerçekten Türklerdi.' Annem bu hikayeyi sürekli anlattı."

"Çocukken eliyle tutup mezardan çıkaran insanı ellerimle gömdüm"

Aydın, kurtuluşlarının ardından 1990 yılında eğitimi için Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da tıp fakültesini kazandığını söyledi.

Ardından asker olan eşiyle evlendiğini anlatan Aydın, tayininin Kayseri'ye çıktığını, bir gün ziyaret ettikleri Kıbrıs Gaziler Derneğinde tesadüfen kendisini kurtaran Osman Balcı ile tanıştığını dile getirdi.

Manevi babası Balcı'nın 2025 yılındaki trafik kazasında hayatını kaybettiğini anlatan Aydın, "Beni çocukken eliyle tutup mezardan çıkaran insanı ellerimle gömdüm. Allah rahmet eylesin." dedi.

Aydın, 1996 yılında hekimliğe, 2009'da Kayseri'de ilk görevine başladığını belirterek, uzman olduktan sonra eşinin kente gelmesiyle buraya yerleştiklerini ve Kayseri'yi bırakıp başka bir yere gitmeyeceğini söyledi.

Türkiye'de hastaların tedavi sürecine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Osman amca bana hep, 'Kızım dürüst ol, çalış' derdi. Ben de çalışmaya devam ediyorum. Osman baba, yaptığım iyilikler senin için. İnşallah melek olmuştur. Senin doğrultunda iyilik yaparak hayata devam ediyorum." diye konuştu.

Tüm doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutlayan Aydın, Türk hekimlerinin dünyanın en iyi ve donanımlı doktorları olduklarını sözlerine ekledi.