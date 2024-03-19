Kırklareli'nde Markette Taciz Olayı: Şüpheli Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kırklareli'nde Markette Taciz Olayı: Şüpheli Hastaneye Sevk Edildi

Kırklareli\'nde Markette Taciz Olayı: Şüpheli Hastaneye Sevk Edildi

Kırklareli'nde bir markette bir kadını taciz ettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan kişi, gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın polis tarafından müdahale edildiği ve şüphelinin adli sürecin devam ettiği belirtildi.

19.03.2024 18:21  Güncelleme: 18:24
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Kırklareli'nde markette bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan akli dengesi yerinde olmayan kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentteki bir zincir markette alışveriş yapan bir kadının, akli dengesi bozuk bir kişinin tacizine uğradığı, ihbar üzerine polisin olaya müdahale ettiği belirtildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akli dengesi bozuk olan vatandaşımız adli makamlarca gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup akli dengesi bozuk olan (ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen, organik olmayan psikoz, tedaviyle işlevselligi kısmen düzelen) vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir."

Kaynak: AA

Kırklareli, Hukuk, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırklareli'nde Markette Taciz Olayı: Şüpheli Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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