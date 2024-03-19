Kırklareli'nde markette bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan akli dengesi yerinde olmayan kişi, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentteki bir zincir markette alışveriş yapan bir kadının, akli dengesi bozuk bir kişinin tacizine uğradığı, ihbar üzerine polisin olaya müdahale ettiği belirtildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Akli dengesi bozuk olan vatandaşımız adli makamlarca gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup akli dengesi bozuk olan (ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen, organik olmayan psikoz, tedaviyle işlevselligi kısmen düzelen) vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir."
Son Dakika › Kültür Sanat › Kırklareli'nde Markette Taciz Olayı: Şüpheli Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilince çalışmalar durduruldu. Antalya Müze Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda, Idyros Antik Kenti ile bağlantılı olduğu düşünülen kalıntılar tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu kültür varlıklarının tescil sürecini başlattı.
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Talas Belediyesi, Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan ve 166 metre uzunluğundaki su sarnıcını gün yüzüne çıkardı ve Su Medeniyetleri Galerisi olarak hizmete sundu. Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, suyun yaratılışın temeli olduğunu kaydetti.
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