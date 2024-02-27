Kültür Sanat

Kırşehir'de 'Müzik Evleri' projesi başlatılıyor

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık:

"Geleneğin temsilcilerinin tanınmak kadar yaşatılmasına da ihtiyaç var"

KIRŞEHİR - Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanlığı, abdallık geleneğine destek amacıyla Müzik Evleri projesi başlattı.

Abdallık geleneğinin gelişmesi ve şehirde tanınması adına başlatılan 'Müzik Evleri' projesinde Abdallar Derneği temsilcileri, ziyaret ve destek turlarına başladı. Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanlığı tarafından başlatılan 'Müzik Evleri' projesiyle gelenek ve kültürün temsilcilerine istihdam olanağı sunulması amaçlanıyor. Abdal Derneği temsilcileriyle bir araya gelen Memleket Partisi İl Başkanı Gülay Baltalık, abdallık geleneğine özde destek vermek istediklerini söyledi. Baltalık, "Gelenek temsilcilerini kafeteryalarda dinlemek yerine desteklenmiş müzik evlerinde hem dinlemek hem de kültür hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Geleneğin temsilcilerinin tanınmak kadar yaşatılmasına da ihtiyaç var. Kırşehir'e gelen ziyaretçilerin Ertaş ailesinin mezarı dışında kültürel anlamda beslendiği bir etkinlik yok. Bizler hem müzik dinletecek hem de istihdam sağlayacağız" dedi.

Merhum Neşet Ertaş'ın amcasının oğlu ve Abdallar Müzik Topluluğu ses sanatçısı Burhan Ertaş ise, "Müzik Evi projesinin yapılması gerekirdi. Büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. UNESCO şehrinde başlatılan proje için yöneticilerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Keman sanatçısı Vedat Öz de, projeyle abdal temsilcilerinin hem gelişeceğini hem de şehre gelen insanların kültürü anlamalarında büyük katkı sunacağını ifade etti.

Kırşehir, UNESCO Şehirler Ağı'na Türkiye'den 'Müzik Şehri' olarak dahil olmuştu.