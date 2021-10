Kitap okuyup dereceye girdiler, belediye yurtdışı gezisiyle ödüllendirdi - Son Dakika

- Kitap okuyup dereceye girdiler, belediye yurtdışı gezisiyle ödüllendirdi

SİVAS - Eğitim ve gençlik alanında yaptığı örnek çalışmalara bir yenisi daha kazandıran Sivas Belediyesi, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencileri Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirdi.

Sivas Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Diriliş Derneği, Sivas Dil ve Edebiyat Derneği tarafından ortaklaşa "Diriliş Nesli Evlad-ı Fatihanın İzinde" adlı örnek bir proje düzenlendi. Proje kapsamında 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik Bilge Lider Aliye İzzetbegoviç'in kitapları ücretsiz olarak dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen proje de alanında yetkin akademisyenler tarafından düzenlenen kitap tahlilleri ve konferansın ardından "Diriliş Nesli Okuyor" adlı ödüllü okuma bilgi yarışması gerçekleştirildi. Dereceye giren 12 öğrenci, 8 öğretmen ve 5 görevlinin katılımıyla toplam 25 kişilik heyet, Sivas Belediyesi tarafından 5 günlük Bosna Hersek Gezisine gönderildi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda Bosna Hersek'e uğurlanan öğrenciler bu fırsatı sunduğu için Belediye Başkanı Hilmi Bilgine teşekkür etti.

"Gençlerimiz bu noktada çok heyecanlı ve istekliler"

Öğrencilerin yaşanan olayları daha iyi anlamasını sağlamak ve okuduklarını pekiştirmek adına balkanlar gezisi düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkan Hilmi Bilgin, "Gençlerimizi Bosna Hersek'e yolcu etmek üzere bir araya geldik. Eğitimde Diriliş Derneğiyle birlikte Diriliş Nesli Evlad-ı Fatihanın İzinde" projesi kapsamında gençlerimiz Aliya İzzetbegoviç'in kitaplarını okuyarak daha sonra ise sınavına girerek derece almış öğrencilerimizi yolcu ediyoruz. Biz hep söylüyoruz asıl olan geleceğimiz olan gençlerimize yatırım yapmaktır. Geleceğe yatırımda gençlerimizi milli ve manevi duygulara haiz bir gençlik yetiştirerek, onları çağın gereklerine uygun şekilde bilgilendirmek ve bilinçlendirmekle olacaktır. Gençlerimiz bu noktada çok heyecanlı ve istekliler. Bizlerde bu gençlerimizin doğru faydalı taleplerine karşılık verebilmek onlara destek olabilmek için her alanda olduğu gibi bu alanda da desteklerimizi vermeye her zaman hazırız. Gençlerimizin yolu açık olsun" ifadesini kullandı.

Heyet, 1992-1995 yıllarında yaşanan hazin savaşın şehitleri ve Aliya İzzet Begoviç'in anıt mezarının bulunduğu şehitlik ziyareti başta olmak üzere; Saraybosna şehir gezisi, Mostar, Poçitel, Blagay ve Travnık gibi Osmanlı izlerinin bulunduğu tarihi yerleri görme imkanı bulacak.