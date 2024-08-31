Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş başpehlivan oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş başpehlivan oldu

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Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin final müsabakasında kuzen olan Mustafa Taş ve Erkan Taş güreşti. Müsabakanın sonunda Erkan Taş başpehlivan ilan edildi. Mustafa Taş'ın itirazı sonucu VAR'a gidilen finalde hakem heyeti görüntüleri 3 kez izledi fakat sonuç değişmedi. Ünlü başpehlivanlar da etkinlikte kispet giydi.

31.08.2024 20:15
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Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin final müsabakasında kuzen olan 2 pehlivan Mustafa Taş ve Erkan Taş güreşti. Başabaş giden müsabaka sonunda Erkan Taş başpehlivan ilan edildi. Müsabaka finalinde Mustafa Taş'ın itirazı ile Video Yardımcı Hakem (VAR)'e gidilirken hakem heyetinin 3 kez görüntüleri izlemesi sonucu değiştirmedi. 19'uncu Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş kuzeni Mustafa Taş'ı yenerek başpehlivan oldu.

Bahçelievler'de bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik Belediye binasının önünde düzenlenen kortej ile başladı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve 9 başpehlivan mehteran ekibi ile birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortej büyük coşku ile güreşlerin yapılacağı alana giriş yaptı. Başpehlivanlar Türk bayrağı taşıyarak etkinliğe gelen vatandaşları selamladı.

Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında gerçekleşen müsabakaların finalinde karşılaşan amca çocukları Mustafa Taş ve Erkan Taş oldu. Pehlivanlar Mustafa Taş ve Erkan Taş'ın karşılaşmasında kazanan pehlivan Erkan Taş oldu. 18'inci Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Mustafa Taş ise bu yıl 2'nci oldu.

VAR'A GİDİLDİ

Mustafa Taş ve Erkan Taş'ın güreştiği ve başabaş giden müsabakanın finalinde Erkan Taş'ın şampiyonluğuna kuzeni Mustafa Taş itiraz etti. VAR'a gidilen finalde hakem heyeti görüntüleri 3 kez izledi fakat finalin adı değişmedi. Erkan Taş 19'uncu Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

ÜNLÜ BAŞPEHLİVANLAR DA ETKİNLİKTE KİSPET GİYDİ

Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala, 19. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katıldı. Geçen yılın 1'incisi Mustafa Taş'ın yanı sıra, Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okullu, Hüseyin Gümüşalan ve Mehmet Yeşil de etkinlikte yeniden kispet giydi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'er meydanı' vurgusu yaparak gençlere fiziki gücün yanında saygının da öğretildiği yağlı güreşlerin önemine dikkat çekti. Bahadır, dereceye giren pehlivanlar olmak üzere yarışta bulunan tüm güreşçileri tebrik etti.

Kocasinan Yağlı Güreşleri\'nde Erkan Taş başpehlivan oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş başpehlivan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş başpehlivan oldu - Son Dakika
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