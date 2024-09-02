Kollarını Kaybeden Sinem İlk Kez Protez Koluna Sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kollarını Kaybeden Sinem İlk Kez Protez Koluna Sarıldı

Kollarını Kaybeden Sinem İlk Kez Protez Koluna Sarıldı

Konya'da yangında kollarını kaybeden ve vücudunun büyük bölümü yanan 9 yaşındaki Sinem Tezcan, İzmir'de takılan protez kol sayesinde annesine sarılmanın mutluluğunu yaşadı. Sinem, ressam olma hayaliyle ilerliyor.

02.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 3 aylıkken evde çıkan yangında kollarını kaybeden ve vücudunun büyük bölümü yanan 9 yaşındaki Sinem Tezcan, İzmir'de sağ koluna takılan protezin ardından ilk kez annesine sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Ereğli ilçesinde doğan Sinem'in, 2015 yılında, evdeki koltuğun sobadan kaynaklı alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yandı.

Sinem Tezcan önce Konya'da, sonrasında Ankara'daki hastanelerde uzun süre tedavi gördü. Yanıklar nedeniyle saçlarını, kulaklarını, burnunu ve kollarını kaybeden Tezcan, tedavi sürecinin ardından evine döndü.

İlkokul eğitimini evinde almaya başlayan Sinem, kolları olmadığı için ayaklarıyla yazı yazmaya ve resim yapmaya başladı.

Öğretmeni Ferhunde Harman'ın, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İzmir'deki Meleklerin Abisi Derneği Başkanı Yasin Kirazlı sayesinde Sinem'in yanan saçlarının yerine peruk takıldı.

Küçük kızın ayaklarıyla resim yapmasından etkilenen Kirazlı'nın girişimleri sonucu Sinem'in kollarına protez takılması için de çalışmalar gerçekleştirildi.

Alınan ölçülerin ardından Sinem'in sağ koluna protez takıldı. Heyecanla ilk kez kolunu oynatan Sinem, annesi Döndü Tezcan'a sarılmanın mutluluğunu yaşadı.

Ressam olmak istiyor

Sinem Tezcan, AA muhabirine, yaşamında Meleklerin Abisi Derneği Başkanı Yasin Kirazlı'nın çok farklı bir yerinin olduğunu, onunla tanışmasının ardından hayatının değişmeye başladığını söyledi.

Protez kol takılırken heyecanlı olduğunu anlatan Tezcan, "Saçlarımı çok beğenmiştim, 'tarayabilirim' diye düşünmüştüm. Bir insanın saçının olması güzel bir şey. Bundan sonraki hedefim resim yapmak istiyorum. Şu ana kadar resimlerimi ayaklarımla yapıyordum, artık ellerimle yapacağım. Büyüdüğümde ressam olmak istiyorum, çünkü resim yapmayı çok seviyorum. Protez kolumla anneme sarıldım, mutluyum." dedi.

Döndü Tezcan da kızının bir koluna protez takıldığı için çok mutlu olduğunu, umutla ikinci protezin takılacağı günü beklediğini ifade etti.

Anne Tezcan, şunları kaydetti:

"Önce kızımın peruğu takıldı. Çok güzel şeyler hissettim. O daha iyi yerlere gelecek ve işlere imza atacak. Çok mutluyum. Bir an önce gidip herkese göstermek istiyorum. Onun da dışarıda ayaklarıyla değil, elleriyle oynamasını görmek istiyorum. Geleceği başarılı. Bir şeye odaklanıyor ve başarıyor. Biz, Sinem'i her haliyle seviyoruz. Kızımla ilgili en büyük hayalim bir resim atölyesi açmak. Orada resim yapmasını istiyorum. Kızımın ilk defa elini tuttum, heyecanlandım. Yıllardır beklenen bir şeydi. Mutluyum. Kızıma sarılıyorum, o da bana sarılıyor. Hayal ettiğimiz manzaraydı."

Protez ve ortez merkezi sahibi Mustafa Ünlü ise Sinem'e, 2 aşamalı uygulama yaptıklarını, birinci aşamanın tamamlandığını ve sağ koluna elektronik olarak sınıflandırılan protez kol takıldığını, ikinci aşamada ise sol kolunda bir ameliyat yapıldıktan sonra oraya da protez takılacağını aktardı.

Sinem Tezcan'ın tüm ihtiyaçlarını gidermek istediklerini aktaran Ünlü, "Yazıyı ayak parmaklarıyla yazsa da diğer kolu da takıldıktan sonra zaman içerisinde bu verimlilikler sağlanacak. Diğer kolunda kemik uzaması var o kısaltılacak. Sivri bir yapısı var. Onun hassasiyeti var. O durumda protez uygulanmaz, ameliyat olduktan sonra o kola da protez takacağız." bilgisini paylaştı.

"Sinem'de bir azim gördüm"

Yasin Kirazlı da Ankara'da başlattığı proje kapsamında 9 yılda Türkiye genelinde çeşitli hastalıklar nedeniyle saçı dökülen ya da kesilen 3 binden fazla kız çocuğuna ücretsiz peruk tasarladığını anlattı.

Sinem'in peruğunu taktığı zaman çok mutlu olduğunu dile getiren Kirazlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinem'de bir azim gördüm. Başarabileceğini biliyordum. Saçla bırakmak istemedik. İki kolu yoktu. Ayaklarıyla çok güzel resimler çiziyordu. Hayırseverlerin desteğiyle biz bu kolu taktırdık. Kolunu kullanabiliyor. İstediği gibi çekmeceyi açıp yemek yiyebilecek. Bunu daha önce ayaklarıyla yapıyordu ama elleriyle yapacak. Allah izin verirse ellerini aktif şekilde kullandığını görünce bu beni daha da mutlu edecek."

Kaynak: AA

Ressam, Konya, izmir, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kollarını Kaybeden Sinem İlk Kez Protez Koluna Sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:52:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kollarını Kaybeden Sinem İlk Kez Protez Koluna Sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement