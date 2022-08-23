Trabzon, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor - Son Dakika
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Trabzon, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor

23.08.2022 12:50
Trabzon, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 18-30 yaş arasındakiler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan öğrenciler, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Trabzon'u ziyaret ediyor.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 18-30 yaş arasındakiler için uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan öğrenciler, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Trabzon'u ziyaret ediyor.

81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama uygulaması kapsamında 15 Temmuz'dan bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 900 genç, Trabzon'a geldi.

Kentte konaklayacakları, kendileri için özel olarak hazırlanan Akçaabat ilçesindeki Fuat Sezgin Erkek ve Kız Öğrenci Yurtlarında görevli personel tarafından karşılanan gençler, çeşitli illerden akranlarıyla dostluklar da kuruyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra hayata geçirilen "Seyahatsever Projesi" kapsamında Trabzon'da 3 öğrenci yurdunu gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Bu yıl Trabzon'a özellikle Körfez ülkelerinden çok yoğun ilginin olduğunu, bu nedenle kentte konaklayacak yer bulmanın zorlaştığını anlatan Çetiner, şöyle devam etti:

"Şu anda şehrimizde boş bir yatak bulmak neredeyse imkansız, bütün otellerimiz, apartlarımız, evlerimiz, hepsi dolu. Seyahatsever Projesi kapsamında da genç arkadaşlarımızın Trabzon'a yoğun ilgisi var. Sümela Manastırı'nın da açılmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı. Uzungöl, Atatürk Köşkü ve Tünel Akvaryum'u ziyaret etmek isteyen gençlerimiz Trabzon'a geliyor."

Trabzon'a sadece bir bölgeden değil Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin geldiğine işaret eden Çetiner, "Trabzon'un tarihi ve turistlik mekanlarının yanı sıra yeşilini ve doğasını yerinde görün. Hem okul öncesi yeni sezona bir doping etkisi yaratacaktır hem de Trabzon'un mutfağı da ekmeği, balı, köftesi ile zengindir, mutlaka bekliyoruz." dedi.

"Gençler ülkemizi keşfetsinler"

KYK yurtlarında ücretsiz kalanlardan 25 yaşındaki lisanslı dağcı Ferdi Gül de nisandan beri bisikletiyle 18 şehir gezdiğini belirterek, "19'uncu durağım Trabzon oldu. Daha önce yola çıktığımda 'Geceleri nerede kalacağım' diye düşünüyordum. Devlet tarafından Seyahatsever Projesi'nin uygulanmaya başlandığını öğrenince yurtlarda konaklamak benim için konforlu ve güvenli oldu. Akşam varacağım şehirde en azından nerede kalacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bisikletiyle şehri gezdiğini aktaran Gül, "Gençlere buradan çağrım; çıkıp ülkemizi keşfetsinler. Devletimiz böyle bir uygulamaya geçmiş sağ olsun, ücretsiz, konforlu ve güvenli bir uygulama. Seyahat için rezervasyon yapıp istedikleri yerde kalabilirler." diye konuştu.

"Trabzon çok güzel, çok beğendim"

İskenderun'da üniversitede okuyan 20 yaşındaki Yusuf Okan Şentürk de merak ettiği için şehre geldiğini, tarihi ve turistik mekanları gezdiğini dile getirdi.

Yurtlarda ücretsiz kaldığını kaydeden Şentürk, "Uzungöl, Atatürk Köşkü, meydan, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni ve deniz kenarını gezerek vakit geçirdim. Trabzon çok güzel, çok beğendim. Yeni insanlar ve hayatlar keşfettim, mutluyum." dedi.

Erciyes Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencisi Burhan Can da projeyi öğrendikten sonra Trabzon'u gezmek istediğini ifade ederek, "Bir ay öncesinden oteller dolu olduğu için rezervasyon yaptıramadım. Ben de KYK yurtlarından faydalandım. 3 gün boyunca Of ve Sürmene ilçelerine gittim. Sümela Manastırı'nı gezdim. Çeşitli spor faaliyetlerinde bulunduk, güzel arkadaşlık ortamı oluştu. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Kredi Yurtlar Kurumu, Türkiye, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatından yararlanan gençleri ağırlıyor - Son Dakika

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