Küçükçekmece Belediyesi'nden 11 Gündüz Çocuk Bakımevi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Küçükçekmece Belediyesi'nden 11 Gündüz Çocuk Bakımevi

Küçükçekmece Belediyesi\'nden 11 Gündüz Çocuk Bakımevi

Küçükçekmece Belediyesi, son 6 yılda hayata geçirdiği 11 Gündüz Çocuk Bakımevi ile 3-5 yaş arasındaki çocuklara oyunla öğrenme imkanı sunarken, aile bütçesine de katkıda bulunmayı hedefliyor. Başkan Kemal Çebi, projenin önemine vurgu yaptı.

09.01.2025 15:40  Güncelleme: 15:42
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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, ilçede son 6 yılda hayata geçirdiği 11 Gündüz Çocuk Bakımevi ile hem çocukların nitelikli zaman geçirmesine hem de aile bütçesine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor. 3-5 yaş arası çocukların oyunla öğrendiği, sosyal ve kişisel gelişim noktası olan bakımevleri, aylık 2 bin TL gibi bir ücretle aile bütçesine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Gündüz Çocuk Bakımevleri projesini çok önemsediğini dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "2019 yerel seçimleri öncesi sözünü verdiğim ve her mahallede olmasını istediğim bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 58 yıldır Küçükçekmeceliyim. Adaylık sürecimde gerçek anlamda Küçükçekmece'de yerelde nelerin yapılması gerektiği, nelerin yapılmadığını iyi tespit etmiş birisiydim. Bu noktada sıfırdan başladık, Küçükçekmece'ye 11 adet Gündüz Çocuk Bakımevi kazandırdık. Bu projeyi çocuklarımızın geleceğine, kadınların iş gücüne katılımına ve ailelerimizin ekonomik refahına yaptığımız güçlü bir yatırım olarak görüyoruz. Ailelere çocukları için yalnızca birer bakım noktası değil, sosyalleştikleri, paylaşmayı öğrendikleri alanları, cüzi bir ücretle erişilebilir kılıyoruz. Bu hizmeti çok önemsiyoruz. Çünkü her bir çocuğumuzun gülüşünü, bir annenin huzurunu, bir ailenin mutluluğunu bu kentin geleceği olarak görüyoruz" diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Belediye, Halkalı Merkez, İstasyon, Atatürk, Yenimahalle, Tevfikbey-Kartaltepe, Kanarya, Fatih, Fevziçakmak, İnönü, Yarımburgaz, Mehmet Akif Mahallelerinde hizmete açtığı Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde 6 yılda 5 bin 561 çocuğa hizmet verdi. 2022 yılında Fevziçakmak Mahallesi'nde açılan oyunevinden ise 2 yılda 25 bine yakın çocuk hizmet aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet, Halkalı Merkez, Söğütlüçeşme, Sultanmurat ve Atakent Mahalleleri'nde açtığı Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ile Küçükçekmece'deki ailelere ve çocuklara hizmetini sürdürüyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Küçükçekmece Belediyesi'nden 11 Gündüz Çocuk Bakımevi - Son Dakika

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