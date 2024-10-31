Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Haydarpaşa için söz verdi: Otel ya da AVM olmayacak

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Ersoy, 2017 yılında 30 milyon 518 bin olan Türkiye'ye ziyaretçi sayısının, 2019'da 41 milyon 565 bine, 2023'te 45 milyon 230 bine ve 2024'te 49 milyon 181 bine yükseldiğini belirtti.

YENİ TURİZM STRATEJİSİ VE HEDEFLER

2018 yılından itibaren yeni bir turizm stratejisi izlediklerini vurgulayan Ersoy, bu stratejinin iki önemli amacının olduğunu ifade etti. "Artık sadece nicelik değil, nitelik açısından da projelerimizi ölçeklendirerek geliştireceğiz. Ziyaretçi sayısını artırmanın yanında kişi başı gecelik harcama tutarını da yukarı çekmeyi hedefledik" dedi.

Bakan Ersoy, ayrıca Türkiye'yi jeopolitik konumu nedeniyle karşı karşıya kaldığı ve kalabileceği krizlere karşı bağışıklık kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, bu stratejinin başarıyla uygulandığını söyledi. Son 9 aylık turizm gelişmeleri hakkında bilgi veren Ersoy, yıl sonu ziyaretçi hedeflerini 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ PROJELERİ

Haydarpaşa ve Sirkeci projelerine de değinen Bakan Ersoy, bu bölgelerin Ağustos 2024'te geçici süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini ve hızlıca çalışmaların başladığını belirtti. Ersoy, " Haydarpaşa Garı'ndaki atıl durumdaki tescilli eski eser yapılar aslına uygun şekilde restore edilecek. Demiryolu taşımacılık faaliyetleri Haydarpaşa'da devam edecek. Bu çok önemli, çünkü bu alan 100 yıldır gar olarak kullanılıyor." dedi. Ayrıca binaların, arkeopark, arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane ve sergi salonları gibi alanlara dönüştürüleceğini ifade etti.

HEDEF 2026 EKİM: İSTANBUL'A YENİ KÜLTÜR VADİLERİ

Ersoy, Sirkeci Garı'ndaki tescilli yapıların, Göç Müzesi ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanlarında kullanılacağını belirterek, "Sirkeci'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra İstanbul Avrupa yakasında bölge tarihinin izleri gelecek nesillere aktarılacak" dedi.

Haydarpaşa'daki çalışmaların tamamlanmasıyla İstanbul Anadolu yakasına ilk kültür ve sanat adasının kazandırılacağını vurgulayan Ersoy, bu projede AVM ve otel gibi ticari yapıların olmayacağını belirtti. Bakan Ersoy, "Hedefimiz 2026 Ekim'de İstanbul Kültür Yolu Festivali ile Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vadilerini İstanbullulara hediye etmek" diyerek sözlerini tamamladı.