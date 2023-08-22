Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları\'nda yeni sezon hazırlıklarını inceledi

20 gün önce Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nda Karadağlı ile bir araya gelerek yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı, kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.

KARADAĞLI'DAN BİLGİ ALDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde incelemelerde bulundu. Ersoy'u gelişinde DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı karşıladı. Karadağlı, Bakan Ersoy'a ekim ayında perdelerini açacak DT'de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi. Yeni sezonda giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını da inceleyen Ersoy, DT Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izledi. Ersoy, sanatçılara başarı dileğinde bulundu.