Kurban Bayramı\'nda 633 Bin Ziyaretçi Müze ve Ören Yerlerinde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerini 633 bin 527 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arefe günüyle birlikte bayram tatilinde, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 200'e yakın müze ve ören yerimizde toplam 633 bin 527 ziyaretçiyi ağırladık. Güneşin doğuşunu Nemrut'ta karşılayanlardan, gün batımını Efes'te uğurlayanlara kadar her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı. En çok ilgi gören ören yerlerimiz, 'Efes (İzmir): 56 bin 423 kişi, Hierapolis- Pamukkale (Denizli): 53 bin 363 kişi, Göreme (Nevşehir): 24 bin 483 kişi, Göbeklitepe (Şanlıurfa): 23 bin 176 kişi, Paşabağlar (Nevşehir): 20 bin 187 kişi.' Teşekkürler Türkiye. Kültürle yoğrulmuş nice bayramlarda buluşmak dileğiyle" dedi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ilk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzeler arasında ayrıca Antalya'daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri; İstanbul'daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi; Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir'deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı Şehirleri yer aldı.