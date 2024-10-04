Malatya'da atıl malzemelerden oyuncak yapan öğrenci TEKNOFEST'e katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Malatya'da atıl malzemelerden oyuncak yapan öğrenci TEKNOFEST'e katıldı

Malatya\'da atıl malzemelerden oyuncak yapan öğrenci TEKNOFEST\'e katıldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde evde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar yapan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), misafir olarak katıldı.

04.10.2024 11:58
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde evde bulduğu atıl malzemelerle traktör, kamyon, kepçe gibi araçlar yapan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Parlak, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST), misafir olarak katıldı.

Yazıhan Şehit Yunus Kıroğlan Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Parlak, TEKNOFEST ekibi tarafından Adana etkinliğine davet edildi.

Babası Bülent Parlak ile birlikte Adana TEKNOFEST'ta ağırlanan Mustafa Kemal, teknolojik aletleri yakından görme imkanı buldu.

TEKNOFEST ekibinin kendileriyle ilgilendiğini aktaran Parlak, "Bizimle ilgilendiler ve tüm festival alanında aletleri, çalışmaları yakından görme imkanı buldum. Ulaşımımızdan konaklamaya kadar tüm imkanları sağlayan TEKNOFEST ekibine ve Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Parlak, TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar'a Malatya kayısısı takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da atıl malzemelerden oyuncak yapan öğrenci TEKNOFEST'e katıldı - Son Dakika

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