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Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımlarına 5 Ödül - Son Dakika

Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımlarına 5 Ödül

15.12.2021 11:31
Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımlarına 5 Ödül

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" filminin yönetmeni Selman Nacar "En İyi Yönetmen", "Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü" ve "Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön En İyi Yönetmen" ödüllerini alırken, TRT destekli "Koridor" filmi ise "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı.

Bu yıl 10-14 Aralık tarihleri arasında 10'uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Türk ve dünya sinemasının önemli isimleri bir araya geldi. Festivalin son gününde sinemanın en iyileri ödüllendirildi. 14 Aralık gecesi gerçekleştirilen ödül töreninde TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" filmi 3 ödül kazanırken, TRT destekli "Koridor" filmi ise 2 ödül kazandı.

"İki Şafak Arasında" Malatya'dan 3 ödülle döndü

Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımlarına 5 Ödül

Selman Nacar'ın yönettiği, Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün yapımcılığını üstlendiği TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" filmi, Malatya Film Festivali'nden 3 ödülle ayrıldı. Filmin yönetmeni Selman Nacar "En İyi Yönetmen", "Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü" ve "Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı.

Film, Kadir'in fabrikasında bir işçinin yaralanmasının ardından hayallerini, ailesini ve yaralanan işçinin eşini etkileyecek ahlaki çıkmazını konu alıyor.

TRT destekli "Koridor" festivalde 2 ödülü kazandı

Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımlarına 5 Ödül

Erkan Tahhuşoğlu'nun yönettiği, Zeynep Koray, İris Tahhuşoğlu ve Yunus Yunusoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği "Koridor" filmi, Malatya Film Festivali'nden 2 ödülle döndü. Filmin görüntü yönetmeni İlker Berke "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü alırken, Emel Göksu "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Film, birlikte yaşamak zorunda kalan iki kız kardeşin hikayesini konu alıyor. Çaresizliğin içine düşen kardeşler, sadece kendilerine ve birbirlerine zarar verir. Onlar, ebeveynleriyle, geçmişleriyle ve hayatla sonu gelmeyecek bir hesaplaşmaya girişir.

Malatya Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli toplam 4 film yer aldı

Festivalde 10 filmin yer aldığı Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda, "İki Şafak Arasında" ve "Koridor" filmleri dışında, Murat Çeri'nin yönettiği TRT destekli "Bir Düş Gördüm" de yer aldı. Ayrıca 10 kısa filmin yer aldığı Ulusal Kısa Metraj Yarışması'nda ise Volkan Girgin'in yönettiği TRT Ortak Yapımı "Konuşma" filmi de yarıştı.

Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımlarına 5 Ödül

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımlarına 5 Ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Uluslararası Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımlarına 5 Ödül - Son Dakika
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