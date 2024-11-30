Kültür Sanat

Malatyalı demirci ustasına "Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü"

MALATYA - Malatya'da yaşayan Türkiye'nin tek 'Şam çeliği' ustası 62 yaşındaki Yusuf Bayyiğit Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde "Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü"ne layık görüldü. Baba mesleğini 55 yıldır sürdüren Bayyiğit ödülünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Malatya'da yaşayan 62 yaşındaki sıcak demir ustası Yusuf Bayyiğit babasından öğrendiği sıcak demir ustalığını 55 yıldır büyük bir heyecanla sürdürüyor. Dünyanın sayılı Türkiye'nin ise tek Şam çeliği ustası olan Bayyiğit'in biri yumuşak diğeri sert iki ayrı çeliği birleştirerek elde ettiği 'damascus' çeliğinden yaptığı ürünler ise yurtdışı ve yurt içinde büyük ilgi görüyor.

Devlet sanatçısı unvanı da bulunan Yusuf Bayyiğit Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde "Yaşayan İnsan Hazineleri ödülü"ne layık görüldü. Baba mesleğini 55 yıldır sürdüren Bayyiğit ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

"Sanatı teknoloji ile birleştirdim"

Aile olarak 4 kuşaktır sıcak demir mesleğini sürdürdüklerini kaydeden Yusuf Bayyiğit," 7 yaşından beri sıcak demircilik mesleğinin içindeyim demircilik sanatını teknolojiyle de birleştirerek son 20 -25 yılımda tamamen sanata sanatsal çalışmalara yönlendim. Yaptığımız çalışmalar şaşırtan bir hızla ülkemizde ve dünya genelinde dikkat çekerek yayıldı. 2018 yılında devlet sanatçısı unvanı aldım. Yaklaşık 4 yıl önce de UNESCO Dünya mirasını yaşayan insan hazinesi adı altında ki unvan içinde ayrıca başvuruda bulundum. Daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda Cumhurbaşkanımızın elinden yaşayan insan hazineleri ödülünü aldık" şeklinde konuştu.

"Çırak yetiştiremez isek ithal edeceğiz"

Bundan sonraki amacının çırak yetiştirmek için hazırlamış olduğu projeleri hayata geçirmek olacağını aktaran Bayyiğit, "Dışarıda bakıldığı zaman sıradan bir demircilik mesleğinin orada oluşu, ödüle layık görülmesi ve ödülün Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmesi, bir insanın yaşamında alabileceği en büyük ödül olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki amacım, mesleği gelecek nesillere taşımak için projelerimi hayata geçirmek. Ülkemizdeki bazı yasalar her türlü iş güvenliği tedbirleri alınsa da 15 yaş altındaki bir kişiyi demirci atölyesinde çırak olarak çalıştıramazsın diyor. Biz 7 yaşında öğleye kadar okula daha sonra ise demirci atölyesine gider çalışırdık. 15 yaşında ki bir çocuğa bir şeyler öğretmenin zorluklarını yaşadık mesleği öğretmek nerede ise imkansız. Ancak bu yeni unvanımızla ve ödülünde avantajı ile daha önce çalamadığımız kapıların biraz daha aralandığını düşüyorum. Çırak yetiştiremez isek bizden sonra mesleğin önemi anlaşıldığında batıdan usta ithal edeceğiz" diye konuştu.