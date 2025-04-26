Manavgat'ta Girit Kültür ve Lezzet Festivali

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" kapsamında dünyaca ünlü mutfak şefleri, Girit'in lezzetlerini tanıttı.

Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen festivalin ikinci gününde, Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağının sevilen yemeklerini hazırladı.

Girit, Selanik, İtalya, İstanbul ve İzmir'den Side Antik Liman'a gelen şefler, "Norma", "Karides Saganaki", "Kreto Pitaka", "Sakız Enginarlı Kabak Çiçeği Dolması", "Balkabaklı Otlu Köfte", "Katsikaki Me Maratho Ke Askolimbrus" isimli yemeklerin püf noktalarını ve Girit mutfağındaki yerini anlattı.

İlçe Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şeflerin, zeytinyağlıları, yabani otlarla yapılan yemekleri, taze deniz ürünleri ve damakta iz bırakan mezeleriyle Akdeniz'in en rafine lezzetlerini modern dokunuşlarla yorumladığını söyledi.

Mübadele öncesi Manavgat'a göçen Giritlilerin köklü kültürleri, misafirperverlikleri ve eşsiz mutfak mirasıyla Side'nin tarihine lezzet kattığını belirten Kara, şunları kaydetti:

"Girit'in yemek tariflerini Side'nin tarihi atmosferiyle buluşturarak bu toprakların zenginliğini dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Manavgat, denizi, güneşi, doğal güzellikleri ve tarihi değerlerinin yanı sıra gastronomi zenginlikleriyle de gözde bir turizm destinasyonu olsun istiyoruz. Manavgat, lezzetin, kültürün ve sürdürülebilir turizmin yıldızı olsun istiyoruz. Çeşitliliğimizi unutmadan, unutturmadan koruyacağız ve geliştirmeye devam edeceğiz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Grubu da etkinlikte gösterisi sundu.

Festival kapsamında, Apollon Tapınağı'nın yakınına kurulan sahnede "Girit'ten Side'ye Lezzet Yolculuğu" söyleşisi düzenlendi.

Burada ayrıca oyuncu ve yönetmenlerin katıldığı "Side'nin Yeni Anlatısı" söyleşisi de yapıldı.