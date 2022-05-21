Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi - Son Dakika
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Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi

21.05.2022 14:31

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin açılışında Türk mutfağının yöresel ve sevilen lezzetleri tanıtıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin açılışında Türk mutfağının yöresel ve sevilen lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İçmeler Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde stantlar kuruldu.

Stantlarda, Türkiye'nin bütün bölgelerinden yöresel lezzetleri yerli ve yabancı ziyaretçilere ikram edildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkanvekili Hasan Yaylalı ve Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ile beraberindekiler de stantları gezerek yöresel lezzetler hakkında bilgi alarak tadım yaptı.

Şefler, yerli ve yabancı turistlere tadım esnasında yemekler hakkında bilgi verdi.

Aksoy, hafta kapsamında ilk etkinlikte yerli ve yabancı turistlerle yaptıklarını belirterek, hafta boyunca köklerine on binlerce yıllık Anadolu medeniyetine ve Türk kültürüne dayandıran Türk mutfağının tanıtımıyla ilgili tüm Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerimizde etkinlikler yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde turizm kenti Marmaris'te etkinlikler yapılacağına vurgu yapan Aksoy, "Bu hafta boyunca geleneksel Türk mutfağına ait yiyecekler ayrı birer menü olarak konulacak. Böylelikle sürdürebilir, sağlıklı, ekonomik ve lezzetli Türk mutfağını konuklarımıza ve yurt dışından gelen misafirlerimize tanıtmak arzusundayız. Önümüzdeki güzel haftada geleneksel Türk mutfağının eşsiz birbirinden lezzetli yemekleriyle tanışmaya davet ediyorum." dedi.

Şef Hasan Aytumur da hazırlanan bütün yemekleri Türk geleneklerine göre hazırlandığı, Türkiye'nin bütün bölgelerinden kültürlerinden oluşan yemekleri yapımından sunumuna kadar aslına uygun olarak yapıldığını kaydetti.

Etkinlikler, 26 Mayıs perşembe öğlen Marmaris Kalesi'nde başlayacak, akşam Atatürk Anıtı'nda sunumlar, ikramlar, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, atölye çalışmaları ile devam edecek.

Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi
Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi
Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi
Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi
Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi - Son Dakika
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