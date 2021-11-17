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"Mavi medrese" yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika

"Mavi medrese" yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı

17.11.2021 11:03
"Mavi medrese" yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan tarihi Gök Medrese, uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından Vakıf Eserleri Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırılan tarihi Gök Medrese, uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından Vakıf Eserleri Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

Adını üzerindeki gök mavisi çinilerinden alan, "mavi medrese" olarak da anılan 750 yıllık yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Resmi açılışı henüz yapılmayan müzede, Şemsi Sivasi Türbesi'nden alınan dokuma hırka, el yazması eserler, hat levhalar, madeni eserler, Sivas yöresine ait dokuma halı ve kilimler, Divriği Ulu Cami'ye ait çini küre ile restorasyon esnasında araştırma kazılarında bulunan çini parçaları, ardıç kazıklar sergileniyor.

Sergilenmeyen halı ve kilimlere ait görseller ve kısa bilgiler ise dijital olarak ziyaretçilere aktarılıyor.

Bilgilendirme panolarında çoğunlukla vakfiyeden alınan bilgiler doğrultusunda Gök Medrese'de günlük yaşam, çalışanlar ve görevleri, Sivas'ta bulunan alimler ile ilgili bilgiler, seyyahların Sivas'a ait yorumları, İslam medeniyetinde eğitim gibi konular yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker, AA muhabirine, tarihi eserlerdeki restorasyon çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu söyledi.

Uzun süren çalışmalar sonucunda Gök Medrese'nin müze olarak vatandaşların ziyaretine açıldığını belirten Türker, "Gök Medrese tarihimizin önemli eserlerinden birisi. Gök Medrese medeniyetimiz için çok önemli bir yapıt." dedi.

Restorasyonu 25 milyon liraya mal oldu

Eserdeki incelikler nedeniyle restorasyonun uzun sürdüğünü vurgulayan Türker, "Bu iş için 25 milyon liraya yakın para harcandı. Gök Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak düzenlendi. İçerisinde birçok vakıf eseri mevcut. Müze içerisinde 77 eserimiz var ama deposunda 700'e yakın kilim ve halı mevcut. Zaman zaman bu eserler değişecek. Sivas'ımıza bu eser hayırlı olsun." diye konuştu.

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı Gök Medrese, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alıyor. Gök Medrese, Türk mimarisinin ve süsleme sanatının birlikte görülebildiği en önemli yapılar arasında dikkati çekiyor.

Mermer taş kapısının, ışık-gölge oyunu yaşatacak denli zengin bir görünümü olan Gök Medrese, açık avlusu, dört eyvanı, iki katlı planıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mavi medrese yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı
Mavi medrese yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı
Mavi medrese yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı
Mavi medrese yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı
Mavi medrese yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı

Restorasyon, Selçuklu, Medrese, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Mavi medrese' yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Mavi medrese" yenilenen yüzüyle ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika
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