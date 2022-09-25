Hurda metallerden yaptığı heykellerle Başkent Kültür Yolu Festivali'ne renk katacak

Metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara'da düzenleyeceği festival kapsamında aralarında hareketli eserlerinin de bulunduğu 15 yeni heykeliyle sergi açmaya hazırlanıyor.

Eskişehir Baksan Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde geri dönüştürdüğü metallerden caretta carettadan penguene, filden arıya birçok hayvan figürünün bulunduğu eserlerini hazırlayan Tuğrul, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 1 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Sergi Salonu'nda sergi açacak.

Tuğrul, tüketim çılgınlığı ve doğanın tahrip edilmesine dikkati çekmek için hazırladığı "Hangimiz tembel?" adlı eserini de festivale özel olarak üretti.

Elinde bulunan dünyayı insanlara uzatan bir tembel hayvanın tasvir edildiği eseri oluşturmak için 3 haftasını harcayan Tuğrul, eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı heyecanla bekliyor.

Mustafa Tuğrul, AA muhabirine, yılbaşında İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla açtığı yarışmada, insanlık tarihinde uçma hayalinin evrimini anlatan "Bir düşün evrimi" eseriyle birincilik ödülünü aldığını söyledi.

Bu ayın başında da Mardin'de "Marde: Mezopotamya'dan Yükselen Işık (El-Cezeri)" konulu sergiye 7 heykelle katıldığını belirten Tuğrul, "Eserlerim arasında kinetik heykellerimden biri fil heykeliydi. Kurma kolunu çevirdiğinizde başını aşağı yukarı hareket ettiriyordu. El-Cezeri'nin filli su saatine atıfta bulunmak istedim. O sergide kinetik bir balık heykelim de yer buldu. İzleyiciler kurma kolunu çevirdiğinde balık, başını ve kuyruğunu hareket ettiriyordu." diye konuştu.

"Çöplerden böyle eserler çıkarmayı seviyorum"

Tuğrul, Başkentte hafta sonu Kültür Yolu Festivali etkinliklerinde Mira Koldaş Sanat Galerisi aracılığıyla açılacak sergide 15 yeni eserinin görücüye çıkacağını, Eskişehirli sanatçı Nevres Akın'ın resimlerinin de yer alacağını anlattı.

Sergilenecek eserlerinden çoğunun geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturduğu heykeller olduğu bilgisini veren Tuğrul, şöyle devam etti:

"Kinetik heykellerimin yanı sıra büyük boyutta kaynak dokusuyla ürettiğim figüratif eserlerim de olacak. En son çalıştığım 'Tembel hayvan' eserim de sergide yerini alacak. Son eserimi yapmak yaklaşık 3 hafta sürdü. Bu heykelde atıfta bulunmak istediğim; tüketim çılgınlığı, bunun getirdiği ham madde azlığı, doğanın tahrip edilmesi. Doğaya en az zarar veren hayvan olan tembel hayvanı kullanmak istedim. Tembel hayvan elinde bize bir dünya figürünü uzatıyor ve bize şu soruyu soruyor: Hangimiz tembel?"

Geri dönüşen metallerden yaptığı heykellerin insanları şaşırttığını dile getiren Tuğrul, günlük yaşamda parça şeklinde görülen nesnelerin sanat eserine dönüşmesini hayretle karşıladıklarını belirtti.

Kimileri için çöp olarak görülen nesnelerin kendisine adeta hazine gibi geldiğini aktaran Tuğrul, "Çünkü ben onlarla eserler üretiyorum. Büyük bir yığının arasında topluyorum, onları seçiyorum, temizliyorum. Çoğu hurda oluyor. Çöplerden böyle eserler çıkarmayı çok seviyorum. Çünkü benim için her türlü atık nesne bir sanat eserine dönüştürülebilir. Atıklarda böyle bir potansiyel görüyorum." dedi.

Tuğrul, en büyük hayalinin gelecekte Mars'ta kurulması düşünülen yaşam alanının meydanının ilk heykelini yapmak olduğunu sözlerine ekledi.