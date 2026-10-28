Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin kahramanlık mirası öğrencilere aktarılıyor

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "Bir Sancak, Bir Şehir, Bir Kahraman: Müftü Ahmet Hulusi Efendi" Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Denizli genelindeki resmi ve özel ilkokullarda uygulanacak projeyle, Milli Mücadele kahramanı Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin vatan sevgisi, mücadele ruhu ve tarihi mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Denizli'nin Milli Mücadele tarihindeki öncü isimlerinden Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin örnek mücadelesini ve 15 Mayıs 1919'un tarihi önemini öğrencilere tanıtmak amacıyla hazırlanan "Bir Sancak, Bir Şehir, Bir Kahraman: Müftü Ahmet Hulusi Efendi" Projesi'nin tanıtım programı, Merkezefendi Şehit Burak Erten İlkokulunda gerçekleştirildi.

Programa Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Milli Mücadele kahramanı Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin torunu Faik Müftüler, proje danışmanı Prof. Dr. Turgut Tok, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda projenin tanıtımı yapılırken proje kapsamında hazırlanan animasyon filmi de öğrencilerle buluşturuldu. Ardından sınıf atölyelerini gezen Vali Köşger, öğrencilerin kitap okuma, boyama, vatan sevgisi, şiir, mektup ve değerler ağacı gibi farklı alanlarda hazırladığı etkinlikleri inceledi.

Vali Köşger, "Önce Denizli tanıyacak, sonra tüm Türkiye'ye tanıtacağız"

Programda konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele'deki öncü rolüne dikkat çekerek milli tarih bilincinin, vatan sevgisinin ve milli değerlerin genç nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün kutlandığı haftada böyle anlamlı bir programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Köşger, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Denizli'de Milli Mücadele Günü olarak anılan 15 Mayıs'ın önemine değinen Köşger, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin hayatının ve mücadelesinin özellikle genç nesillere tanıtılması amacıyla ilgili kurumlara talimat verdiğini belirtti.

Aydın Valisi olarak görev yaptığı dönemde de Ahmet Hulusi Efendi'nin tarihi önemini yakından bildiğini ifade eden Köşger, Milli Mücadele kahramanlarından Demirci Mehmet Efe'nin mücadeleye katılmasında Ahmet Hulusi Efendi'nin önemli bir rol oynadığını kaydetti.

İşgal tehlikesini önceden görerek halkı harekete geçirdi

Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin mücadelesinde öne çıkan iki önemli husus bulunduğunu belirten Vali Köşger, bunlardan ilkinin 15 Mayıs 1919'da Yunan kuvvetlerinin İzmir'e çıkmasının ardından sergilediği kararlı duruş olduğunu ifade etti.

Milli Mücadele'nin henüz başlangıç aşamasında olduğu bir dönemde Ahmet Hulusi Efendi'nin işgalin doğuracağı tehlikeyi öngörerek Denizli halkını harekete geçirmesinin büyük bir iman, irfan, vatan sevgisi ve ileri görüşlülük örneği olduğunu vurgulayan Köşger, bu öncü tutumun tarihi önem taşıdığını dile getirdi.

İkinci önemli hususun ise Ahmet Hulusi Efendi'nin hemşehrilerine yaptığı mücadele çağrısı olduğunu belirten Köşger, bu çağrının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin halka seslenirken kullandığı şu sözleri hatırlattı: "Cihat hepimizin üzerine farz oldu. Vatan tehlikededir, silahı olan cepheye gitsin. Silahı olmayan da tarafını belli etmek için yerden üç taş alsın ve düşmana doğru atsın."

"Kendi milli kahramanlarımızı gençlerimize anlatabilmemiz lazım"

Türk milletinin tarih boyunca vatanını korumak için büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirten Vali Köşger, tarihi kahramanlıkların ve milli değerlerin zamanla unutulabildiğine dikkat çekti. Çocuklara vatan ve millet sevgisi kazandırılması için toplumların kendi kahramanlarını tanıtmasının önemini vurgulayan Köşger, Denizli'nin tarihi şahsiyetlerinin de öğrencilere anlatılması gerektiğini ifade etti.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin özellikle Denizlili öğrenciler tarafından tanınması gerektiğini dile getiren Köşger, şöyle konuştu: "Kendi milli kahramanlarımızı gençlerimize anlatabilmemiz lazım. Ahmet Hulusi Efendi'yi önce Denizlililere anlatabilmemiz lazım. Denizli'deki bütün gençlerin, daha okul sıralarındayken Ahmet Hulusi Efendi'nin hususiyetlerini, özelliklerini, vatan sevgisini, imanını, kahramanlığını anlaması ve öğrenmesi lazım. Evet, başka bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji, ilim, akademi, başarı önemli ama asıl önemli olan; bu ruh giderse, vatan millet sevgisi giderse, kendi köklerinizden koparsanız saman çöpü gibi rüzgarların önünde savrulur gidersiniz."

Tarihi miras, milli kimliğin temel unsurlarından biri

Milli tarih bilincinin Ege Bölgesi'nde yaşayan insanlar açısından ayrı bir önem taşıdığını belirten Vali Köşger, Denizli'deki Laodikeia ve Hierapolis ile Aydın'daki Aphrodisias gibi antik kentleri örnek gösterdi.

Bölgedeki antik kentlerin geçmiş medeniyetlerin gelişmişliğini ortaya koyduğunu ifade eden Köşger, tarihi mirasın bu toprakların köklü geçmişine ışık tuttuğunu söyledi. Geçmişte kurulan medeniyetlerin zamanla tarih sahnesinden silindiğine değinen Köşger, vatanın kıymetinin bilinmesi ve gerektiğinde kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Köşger, "Bu topraklar dünyanın en güzel toprakları, bu vatan dünyanın en kıymetli vatanlarından birisi. Eğer kıymetini bilmezseniz, durmanız gereken noktada Ahmet Hulusi Efendi gibi, o günkü Denizliler gibi kahramanca durmazsanız sizin de üstünüzden gelip geçerler ve toprakların altında kalırsınız. O sebeple kendi kahramanlarınızı ve onların ruhunu yaşatmanız lazım, onu bilmeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Denizli'nin işgalden korunmasında öncü rolüne dikkat çekti

Müftü Ahmet Hulusi Efendi'yi Şahin Bey, Sütçü İmam ve Şerife Bacı gibi Milli Mücadele kahramanlarından ayıran özelliklerden birinin, düşman işgali Denizli'ye ulaşmadan tehlikeyi fark ederek halkı harekete geçirmesi olduğunu belirten Köşger, bu öncü duruşun Denizli'nin işgalden korunması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Yunan kuvvetlerinin İzmir'e çıktığı dönemde Ahmet Hulusi Efendi'nin gösterdiği öngörü ve kararlılıkla halkın işgale karşı örgütlenmesinde öncü rol üstlendiğini belirten Köşger, bu tarihi mücadelenin yeni nesiller tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

"Bazı Şeyleri Unutmamamız, unutturmamamız lazım"

Vali Köşger, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin mücadelesinin yanı sıra işgal döneminde yaşanan acı olayların da tarihi hafızada yerini koruması gerektiğini belirtti. Daha önce Aydın ve İzmir'de valilik görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Köşger, Türk milletinin kin tutmayan bir millet olduğunu ancak geçmişte yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

Aydın'ın farklı bölgelerinde işgal döneminde yaşanan olayların izlerini taşıyan şehitlikler bulunduğunu ifade eden Köşger, Karatepe Şehitliği'ni örnek göstererek şu sözleri dile getirdi:

"Biz kin tutmayan bir milletiz, güzel bir özelliğimiz. Ama bazı şeyleri unutmamamız lazım, unutturmamamız lazım. Aydın'da her vadide Yunan'ın yaptığı mezalim sonucunda oluşmuş şehitlikler var. Karatepe Şehitliği'ni gezin. Caminin içerisine nasıl doldurup bir köy ahalisini nasıl yaktıklarını görün, gezin Aydın'da. Bunları unutmamamız lazım!"

Milli benliğin, kimliğin ve değerlerin korunmasında tarihi hafızanın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Köşger, gençlerin kendi köklerini ve tarihlerini tanımasının gerekliliğine dikkat çekti.

Proje, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak

Konuşmasında projenin hedeflerini yeniden vurgulayan Vali Köşger, Denizli'de ilkokuldan liseye kadar eğitim gören bütün öğrencilerin Müftü Ahmet Hulusi Efendi'yi tanımasını istediklerini belirtti. Projenin öncelikle Denizli genelinde yaygınlaştırılacağını, ardından tarihi şahsiyetin tüm Türkiye'ye tanıtılmasının amaçlandığını ifade eden Köşger, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kendi kahramanlarımızı, milli benliğimizi, kimliğimizi, değerlerimizi unutmamamız lazım. Onun için bu yaptığımız program çok önemli. Denizli'de ilkokulu, liseyi bitiren, okuyan bütün gençlerimizin bunlardan haberdar olması lazım. Önce Denizli tanıyacak Ahmet Hulusi Efendi'yi, sonra tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Siz sahip çıkarsanız, siz tanırsanız herkes tanır, dünya tanır."

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Denizli genelindeki resmi ve özel ilkokullarda uygulanacak. Proje kapsamında animasyon filmi, resimli hikaye ve boyama kitapları, resim, şiir ve mektup etkinlikleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, resim yarışması ile tarihi ve kültürel mekanlara yönelik gezi ve gözlem faaliyetleri düzenlenecek.