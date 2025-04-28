Muş'ta hayvan otlatan köylüler yeni bir kale keşfetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muş'ta hayvan otlatan köylüler yeni bir kale keşfetti

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Muş'un Bilek köyünde arazide hayvan otlatan köylüler, binlerce ahlat ağacının bulunduğu bölgede tarihi izler taşıyan bir kale kalıntısı keşfetti. Yapının üzerinde bulunan havalandırma bacalarından atılan bir taşın dibe ulaşması yaklaşık iki dakika sürüyor.

28.04.2025 16:25
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Muş'ta merkez ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bilek köyünde yaşayan vatandaşlar, arazi çalışmaları sırasında yeni bir kale kalıntısına ulaştı.

Muş'ta Tarihi Kale Kalıntısı Keşfedildi

TARİHİ VE ARKEOLOJİK AÇIDAN OLDUKÇA İLGİ ÇEKİCİ

Keşfedilen bölgede yaklaşık 110 bin ahlat ağacı bulunması dikkat çekerken, köylüler bu ağaçların bilinçli olarak dikildiğini ve geçmişte burada şarap imalatı yapıldığını ifade etti. Kalenin bulunduğu güzergâhın sağında tarihi Çengili Kilisesi, solunda ise Karakale ile Mercimek Kale Höyüğü yer alıyor. Bu durum, keşfedilen kaleyi hem tarihi hem de arkeolojik açıdan oldukça ilgi çekici hale getiriyor.

Muş'ta Tarihi Kale Kalıntısı Keşfedildi

KÖY SAKİNLERİ BÖLGE TARİHİNİN AYDINLATILMASINI UMUT EDİYOR

Bilek köyü sakinleri, kalenin detaylı şekilde incelenmesini ve bölgede arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılmasını talep ederek, yapılacak araştırmalarla hem bölge tarihinin aydınlatılmasını hem de Muş'un kültürel turizmine katkı sağlanmasını umut ettiklerini belirttiler.

Muş'ta Tarihi Kale Kalıntısı Keşfedildi

"İÇİNE TAŞ ATTIĞIMIZDA, DİBE ULAŞMASI YAKLAŞIK İKİ DAKİKA SÜRÜYOR"

Bilek köyü sakinlerinden Şabeddin Çiçek, bu keşfin Göbeklitepe ile eşdeğer bir keşif olabileceğini belirterek, "Dayım Atik Bey, burada hayvan otlatırken surları olan bir kale keşfettiğini söyledi. Biz de kendi imkânlarımızla araştırma yaptık. Bölgeye geldiğimde gerçekten de 2 metre genişliğinde bir sur bulduk. Köyün büyüklerine sorduk, burada geçmişte bir yapının bulunduğunu söylediler. Yapının üzerinde 4-5 adet havalandırma bacası vardı. İçine taş attığımızda, taşın dibe ulaşması yaklaşık iki dakika sürüyordu. Bu yapının Göbeklitepe ile eşdeğer bir yer olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bölgede yaklaşık 110 bin ahlat ağacı bulunuyor. O dönemlerde bu ahlat ağaçlarından hasat edilen armutların şarap yapımında kullanıldığını öğrendik. Bu kalenin de şarap imalatı için kullanıldığını tahmin ediyoruz" dedi.

Muş'ta Tarihi Kale Kalıntısı Keşfedildi

"BÖLGENİN TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Bilek köyü sakinlerinden Mehmet Atik Özmen ise hayvan otlatırken surları keşfettiğini anlatarak, "Ben burada hayvan otlatıyordum. O sırada bir yapının olduğunu fark ettim. Yapının en üst kısmında bir delik vardı. O delikten taş bırakıyordum ve kulağımı dayadığımda yaklaşık iki dakika sonra taşın dibe ulaştığını duyuyordum. Ancak daha sonra defineciler buraya dadandı ve yapıyı tahrip ettiler. Bu delikler de o dönemde kayboldu. Bizim beklentimiz devletimizin burayı araştırması ve koruma altına almasıdır. Aynı zamanda bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu, hem köyümüz hem de bölgemiz için büyük bir fayda sağlayacaktır. Burada, aynı hat üzerinde

Muş\'ta hayvan otlatan köylüler yeni bir kale keşfetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta hayvan otlatan köylüler yeni bir kale keşfetti - Son Dakika

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