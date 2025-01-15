Mustafa Cemil Efe\'nin \'İnşirah\' Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin 111 hüsnühat eseri ile çeşitli enstalasyonların yer aldığı "İnşirah" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Galeri'de açılışı yapılan sergide, ayrıca hat sanatına dair antika eserler, kamışlar, hokkalar ve kağıtlar da yer aldı.

Mustafa Cemil Efe, açılış öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14. kişisel sergisini prestijli ve güzel bir sergi salonu olan Şehir Sanat Galeri'de açmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

İnsanların ayetlerle buluştuğunda kalplerinde ve ruhlarında bir "İnşirah" belirmesi amacıyla sergiye "İnşirah" ismini verdiklerini dile getiren Efe, "Bu sergi salonu, sur içine uzak gibi görünebilir ama dünya standartlarında bir sergi salonu. Dünyada artık sergi salonlarının şehirlerin dışına yapıldığını biliyoruz." dedi.

Sanatçı, Başakşehir'in 600 bin nüfusla Anadolu'daki birçok şehirden daha fazla nüfusa sahip bir ilçe olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada bir sergi mutlaka açmak istiyordum, 2 buçuk yıllık bir emeğin sonucunda 111 tane eser burada sergileme fırsatı yakaladık. Hepsi birbirine bağlı eserler. Ayrıca enstalasyonlar dediğimiz dünya standartlarında, farklı sanat disiplinleriyle hazırlanmış eserleri de kıymetli sanatseverler bu sergide görebilirler. İnşallah sanatla ilgilenen, ilgilenmeyen, İslam'ın izzet ve şerefini güzel sanatlar vesilesiyle anlamak ve öğrenmek isteyen herkesi biz bu sergiye davet ediyoruz."

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Başakşehir'in modern şehirciliğin model ilçesi olduğunu belirterek, açılışa katılan sanatseverlere teşekkür etti.

Kartoğlu, "Serginin üreticisi, mimarı, sanatçısı, kıymetli Mustafa hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada bizlerle birlikte emeği olan kıymetli hocalarımıza, ekip, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buradaki sergilerin yenileriyle buluşması ve sergi alanımızın her daim dolu olması duası ve temennisiyle hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ise ilçenin dinamik nüfusu ve gelişen altyapısıyla İstanbul'un yükselen bir değeri olduğunu, Başakşehir Belediyesi öncülüğünde de çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlere devam edildiğini kaydetti.

Gürkan Pehlivan, Ali Toy ve Deniz Çimen'in de arasında bulunduğu sanatçıların yanı sıra çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirilen açılışa katılan sanatseverlere, Mustafa Cemil Efe'nin tıpkı basım bir eseri de hediye edildi.

Ardından katılımcılar sanatçı eşliğinde sergiyi gezdi ve sonrasında düzenlenen Gürkan Pehlivan'ın yönettiği "Hüsnühat Muhabbeti" başlıklı söyleşide ise Mustafa Cemil Efe hat sanatına nasıl başladığını, hatıralarını ve tecrübelerini anlattı.

Sergi hakkında

Mustafa Cemil Efe'nin iki buçuk yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan kişisel sergisi "İnşirah", 111 hüsnühat eseri ile 4 enstalasyona ev sahipliği yapıyor.

Sergide ayrıca 3 antika vitrin, 3 antika masa ve içerisinde çoğu Mustafa Cemil Efe'ye ait olan hat sanatına ait kamışlar, hokkalar, kağıtlar bulunuyor.

Sergide 28 Peygamberin isimlerinin yazılı olduğu "İsmi Nebi Serisi"nin yanı sıra 99 adet kare bulunan "99 Nokta" enstalasyonu ile Edirne üç şerefeli camideki geometrik desene gönderme yapılan "Yönler" ve 7 kat perdenin 7 farklı ayetle simgelendiği "Perdeler" isimli enstalasyonlar yer alıyor.

"Genişlik" ve "iç huzuru" gibi anlamlara gelen "İnşirah" kelimesinin öne çıktığı sergi, 13 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.