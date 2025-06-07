Myra Antik Kenti'nde Restorasyon - Son Dakika
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Kültür Sanat

Myra Antik Kenti'nde Restorasyon

07.06.2025 11:39
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Myra Antik Kenti'nin tarihi çeşmesi ve kaplıcası restore ediliyor, arkeopark projesi hayata geçecek.

ANTALYA'da Myra Antik Kenti'nin kutsal anıtsal çeşmesi (nympheum) ve kaplıca olarak kullanılan Roma dönemine ait 1800 yıllık tarihi yapı, izbe halden kurtarılıyor. Demre Belediyesi, tarihi yapı kenarındaki iş yerlerinin 90'ını taşıdı, kalan 3'ü de 20 Haziran'da boşaltacak. Myra Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Roma döneminde olduğu gibi insanların tarihi termal tesiste yüzebileceği büyük bir arkeopark projesi yapılacağını açıkladı.

Antalya'da 'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un yaşadığı ve mezarının bulunduğu Demre ilçesinde yer alan Likya döneminin en önemli kentlerinden Myra Antik Kenti'nin 'kutsal su' olarak bilinen anıtsal çeşmesi ve kaplıca olarak kullanılmış virane haldeki tarihi yapı, uzun yıllardır çöplüğü andırıyor. Demre- Kaş kara yolu üzerinde eski sanayi sitesinin hemen yanındaki tarihi yapı, Andriakos Çayı'nın çıktığı kaynağın üzerinde yaklaşık 1800 yıl önce insanlara şifa vermek amacıyla inşa edildi. Tarihi yapının içindeki kükürtlü su havuzlarının ise şifalı olduğuna inanılıyor.

15 YILDIR BEKLEYEN PROJE

Demre Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki tarihi yapının hemen yanında yer alan hurdacılar ve sanayi sitesine ilişkin sorunun çözümü için son aşamaya gelindi. Myra Kazı Başkanı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nevzat Çevik'in 2010 yılında kısmi kazı çalışmaları yaptığı kutsal çeşme alanında, uzun yıllar sanayi sitesinin burayı boşaltması beklendi. Kutsal çeşme ve kaplıca yapısında kazı, restorasyon ve çevresinin arkeoparka dönüşeceği projeye ilişkin en büyük engel olan eski sanayi sitesinin taşınması sorununda sona gelindi.

TURİSTLER KALINTIYI YÜZEREK GEZEBİLECEK

Anıtsal çeşmenin yanındaki sanayi alanında marangoz, hafriyatçı ve hırdavatçı toplam 3 esnafın kaldığını belirten Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Onlar da gitmek üzere. 10 yıl önce ben kısmi kazısını yaptım. Sonra da projesini beklettim, sanayi bitsin taşısınlar diye. Orada büyük bir arkeopark projem var. O binanın tamamını kazıp, 1,5 metre su içerisinde insanlar yüzerek, termal bir tesiste, Roma tesisinde yüzerek gezsinler istiyorum. Demre'nin bilinen sağlıklı suyu vardır, orada akan su da o su. Dolayısıyla orayı da antik zamandaki gibi, termal bir tesis gibi hayata geçirip, yüzerek insanların kalıntıyı gezmelerini istiyorum" dedi.

'EŞSİZ BİR TURİSTİK ALAN OLACAK'

2010 yılından beri arkeopark projesi için sanayinin kaldırılmasını beklediğini, artık sanayinin tamamen boşaltılmak üzere olduğunu anlatan Prof. Dr. Nevzat Çevik, bir iki ay da temizlik süreci olabileceğini kaydetti. Kazı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödenek talebinde bulunulduğunu, ağustos-eylül gibi bu alandaki kazıyı başlatmayı hedeflediğini açıklayan Prof. Dr. Çevik, "Diğer işlere paralel olarak oranın da kazısını bitirip alanın peyzajını düzenleyerek şahane bir alana dönüştüreceğim. Eşsiz bir turistik alan olacak aynı zamanda" diye konuştu.

Yapının zemininden çıkan suyun Demre'de kutsal olarak bilinen, başka birkaç noktada da kuyulardan çıkan ve sabahları içilen kükürtlü su olduğunu anlatan Prof. Dr. Çevik, "Burayı yaparsam hem orijinal sağlık suyu var hem de orijinal Roma termal tesisi var. İkinci yüzyıl, yani 1800 küsür yıllık. Tam kavşakta Çayağzı, Kaş ve Demre kavşağında mükemmel bir alanımız olacak. Ben orayı kısmi kazdığımda oranın aynı zamanda bir termal tesis olduğunu fark ettim. Hem kutsal çeşme, aynı zamanda termal tesis. Başka odalar da var çünkü. Ama kazıyı bitiremedim. Çünkü lojistik olarak zor bir alan. Suyun içinde kazdığımız için aynı anda 5-10 tane motopomp çalışıyor. Zor bir çalışma alanı ama sanayi kalkarsa daha geniş ölçekte rahat, asıl planımı uygulayabileceğim. O zaman da pırıl pırıl mükemmel bir alan olacak" dedi.

20 HAZİRAN TAŞINMADA SON GÜN

2010 yılından bugüne proje aşamasında olan eski sanayinin taşınmasına yönelik süreç hakkında bilgi veren Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Bugüne kadar 90 iş yerinin taşınmasını sorunsuz şekilde tamamladık. Geriye sadece 3 iş yeri kaldı. Onların da dükkan ihaleleri yapıldı ve son ödemeleri 20 Haziran'da. 20 Haziran itibarıyla kalan üç iş yeri de taşınacak ve eski sanayi alanı tamamen boşaltılmış olacak. 20 Haziran'dan sonra anıtsal çeşmenin yanındaki bu alanı tamamen beton bloklarla kapatacağız. Herhangi bir iş yerinin faaliyeti mümkün olmayacak. Giriş-çıkışlar yasaklanacak. Tüm mahkemeleri kazandık, hukuki veya herhangi bir problem kalmadı. Biz de Nevzat hocamız kadar bu konuya duyarlıyız ve bu çalışmanın bir an önce hayata geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 90 iş yerini taşıyan bir başkan olarak üç iş yerini de taşırız" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Myra Antik Kenti'nde Restorasyon - Son Dakika

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