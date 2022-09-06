Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor - Son Dakika
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Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor

06.09.2022 11:14

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma tedbirleri uygulanan Hatay'daki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının geçen yıl 1280 olarak belirlenen sayısında, 2022 sonunda yüzde 20 artış hedefleniyor.

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma tedbirleri uygulanan Hatay'daki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının geçen yıl 1280 olarak belirlenen sayısında, 2022 sonunda yüzde 20 artış hedefleniyor.

Dağ ceylanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2019'da "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kırıkhan ve Kumlu ilçelerini kapsayan yaklaşık 13 bin hektarlık alanda yaşamlarını sürdürüyor.

Kentte 2009'da yapılan ilk sayımda 150 civarında oldukları belirlenen ve koruma tedbirleriyle popülasyonu geçen yıl 1280'e kadar ulaşan ceylanlar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince yakından takip ediliyor.

Bölgede, ceylanların korunması amacıyla av yasağına uyulmasını sağlayan ekipler, neslin devamlılığı için çeşitli bilgilendirici çalışmalar da yürütüyor.

Müdahale gerektiren doğumlar ile salgın hastalık ve yaralanmalara karşı ilk tedavileri de Tarım ve Orman Bakanlığınca 2014'te kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezinde yapılan dağ ceylanları, her geçen gün artan sayılarıyla Suriye sınırındaki araziye canlılık katıyor.

Ömürleri ortalama 12 yıl

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine, merkezin nadir görülen Hatay dağ ceylanları türünün devamını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Merkezin 52 ceylana ev sahipliği yaptığını ifade eden Akın, "Merkezimize, çobanlar veya vatandaşlar tarafından bulunan annesinden ayrı yavrular ile yaralı ve hasta ceylanlar getiriliyor. Canlılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüyor. Tedavi sonrasında da merkezimize getirilerek rehabilitasyon sürecine alınıyor. Belli bir sayıya ulaştıklarında da uygun olan doğal ortamlarına yeniden salınımlarını yapıyoruz." dedi.

Akın, haziranda başlayan doğumların iyi seviyede ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ceylanlarımız senede bir yavru doğuruyor, nadiren de ikiz doğumlar gerçekleşiyor. Kayalık kenarlarında doğurdukları yavrularını belli bir süre çalılık altında bulundurarak korunmasını sağlıyorlar. Genelde doğal ortamda bulunan hünnap, abdestbozan otu ve kekik gibi türlerle besleniyorlar. Ceylanlarımızın yaşam alanını kıraç ve kayalık alanlar oluşturuyor. Ormanlık alanları tercih etmiyorlar ve sürü halinde geziyorlar. Dişi oranı, erkeklere göre biraz daha fazla. Yavruların erişkin yaşa gelerek yavrulaması için 18 ay geçmesi gerekiyor. Daha iyi beslenen hayvanlar daha erken de yavrulayabiliyor. Ceylanlarımızın yaşam ömürleri ortalama 12 yıl."

Koruma altındaki canlıların gözlem noktaları aracılığıyla takip edildiğini dile getiren Akın, ceylanlara özenle bakıldığını aktardı.

Yıl sonunda ceylan sayısında yüzde 20 artış bekleniyor

Akın, her yıl sonunda canlıların sayısının tespiti için envanter çalışması yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2009'da 150 olan ceylan sayısının 2021 yılında yapılan envanter çalışmasıyla 1280 olduğu tespit edildi. Bu yılın sonunda yapacağımız çalışmada da popülasyonda yüzde 20 artış bekliyoruz. Ceylanlarımızın sayısının artmasından mutluluk duyuyoruz. Umarım daha güvenli sayılara ulaşarak Hatay dağ ceylanlarının neslini tehlikeden kurtarırız. Alınan tedbirler, ceylanların olduğu alanın askeri bölge olması, yöre halkının duyarlı davranması ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın av koruma çalışmaları, ceylanların sayısının artmasında çok etkili olmuştur. Şu anda ceylan sayılarımız çok iyi. İleride daha da iyi sayılara ulaşacaktır."

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkhan, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor - Son Dakika
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