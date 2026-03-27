Öğrenciler, Uluslararası Fuarda Kültürel Mirası Tanıtıyor

Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları koleksiyonla AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda kültürel mirası çağdaş tasarımla buluşturuyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 25 Mart'ta başlayan ve yarın sona erecek fuara katılan öğrenciler, canlı atölye çalışmalarıyla üretim süreçlerini ziyaretçilere sunuyor.

Saraciye, moda tasarım ve pazarlama alanlarında eğitim gören öğrenciler, fuar boyunca makine başında üretim yaparak mesleki becerilerini uygulamalı sergiliyor. "Hafıza: Çeyiz Sandığından Uluslararası Fuara" temasıyla hazırlanan koleksiyonda geleneksel kültür unsurları, modern tasarım anlayışıyla bir araya getiriliyor.

Projede materyal olarak kullanılan deri, pazen kumaş, sandıklardan çıkan kanaviçe işlemeler ve çeşitli kültürel motiflerle buluşturularak çanta ve tasarım objelerine dönüştürülüyor.

Yüzyıllardır kullanılan deri malzemenin farklı kullanım alanlarına dikkati çekmeyi hedefleyen öğrenciler, yerel değerleri uluslararası tasarım diliyle yorumluyor.

Proje, meslek liselerinde eğitimin üretim, tasarım ve pazarlama süreçlerini bir araya getiren bütüncül yapısını da ortaya koyuyor. Öğrenciler, fuar alanında ürünlerini tanıtarak ziyaretçilerle doğrudan iletişim kurma ve pazarlama deneyimi elde ediyor.

Hazırlanan koleksiyonun, gelenekten geleceğe uzanan tasarım anlayışını yansıtması amaçlanıyor.

"Köklerinden beslenen ve geleceğe uzanan eğitim vizyonu"

Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zübeyde Adım, AA muhabirine, öğrencilerin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreci deneyimlemelerini önemsediklerini belirterek, fuara katılımdaki temel amaçlarının onları sektör profesyonelleriyle buluşturmak olduğunu söyledi.

Katıldıkları her fuarda farklı bir tema belirlediklerini dile getiren Adım, "Okulumuzun stratejik olarak meslek eğitimindeki önemi, saraciye alanının İstanbul'da sadece bizim okulumuzda olması. Saraciye, ata mesleğimiz ve deri çok kıymetli bir materyal. Biz, bu kıymetli materyali en güzel şekilde işlemek ve ona nihai halini vererek öğrencilerimizin bunu hem yerel pazarda hem de uluslararası pazarda temsil etmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

Adım, fuarda seçtikleri "Hafıza: Çeyiz Sandığından Uluslararası Fuara" temasına ilişkin, "Mesleki eğitimin Maarif Modeli'nde de köklerinden beslenen ve geleceğe uzanan bir eğitim vizyonu var. İstedik ki öğrencilerimiz, yerel değerlerden beslenerek global dünyaya hitap eden ürünler ortaya koyabilsin." diye konuştu.

Okulun İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği ile İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde faaliyet gösterdiğini belirten Adım, okul-sanayi işbirliği sayesinde öğrencilerin sektörle erken yaşta buluştuklarını ve mezuniyet sonrası istihdam konusunda sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Adım, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra kendi alanlarında tatmin edici bir maaşla çalışabiliyorlar ancak bu mesleği yapmak, sadece karşılığında para almaktan daha öte bir misyonu, daha yüce bir gayeyi barındırıyor, o da ata mirası. Öğrencilerimize bu mesleği öğretmezsek bir süre sonra bu mesleği yapan usta yetişmeyecek ya dışarıdan insan gücü almak zorunda kalacağız veya bu meslek yok olacak. O yüzden bunun önemini de anlattığımızda öğrencilerimiz mesleklerini icra ettiklerinde, aslında ülkesinin geleneksel değerlerine de hizmet ettiğini görüyor."

"Bu okulların yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz"

Saraciye Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi üyesi Yusuf Gülen, sektörlerinde mesleki eğitim verecek bir okulun eksikliğini fark ettiklerini, bu doğrultuda bu eğitim kurumunun proje okulu haline getirildiğini ve sektör temsilcileri olarak okulu sahiplenmeye başladıklarını söyledi.

Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, geleceklerine çok katkısının olacağına inandıklarını belirten Gülen, "Okulumuzda modernleşen ve dijitalleşen dünyada bilgisayarlı kalıp tasarım atölyesi kurduk. İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odasından aldığımız desteklerle gençlere bilgisayar, 3D üzerinden bilgisayar kalıp çıkartma eğitimi vermekteyiz. Bu da bizim için çok kıymetli çünkü yurt dışındaki rakiplerimiz ve sektörün geleceği bunu gerektiriyor." diye konuştu.

Gülen, okulda saraciye alanında eğitim verildiğini ve gençlere el emeğine dayalı meslek kazandırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Konya Selçuk Üniversitesi ile birlikte oradaki ayakkabı tasarım bölümüyle beraber yaklaşık iki yıllık çanta tasarımı bölümümüz açılıyor. Bu okuldan mezun olacak gençlerin üniversite hayatlarında da bu mesleğe devam etmeleri için onlara destek olacağız. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceği için gençlerimizin yanında olmalıyız. Her sektörün ve her mesleğin devamı ve sürdürülebilirliği için bu okulların yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun çanta üretimi ve tasarımı öğretmeni Müşerref Kayacık, amaçlarının mesleğin sürdürülebilmesi ve ileriye taşınabilmesi olduğunu belirterek, "İlk atanan öğretmenlerden birisi benim. Benim de arkam gelecek. Mesleğimizin devamlılığını eğitim desteğiyle sağlıyoruz. Sektörle işbirliği halinde güzel gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Lisede 9. sınıf öğrencisi Şehmus Aktaş da "Bu işi yapmak istedim. Bu meslekte ilerlemeyi düşünüyorum, severek yapıyorum. Kendimi geliştirerek işimi kurmak ve firmamı açmak istiyorum. Yurt dışında bu meslek üzerine iş yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

10. sınıf öğrencisi Pelin Gülmez de ortaya bir ürün çıkarabilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.