'Ortadan Başlamak' Exhibition at FESHANE Protested for LGBT Propaganda - Son Dakika
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'Ortadan Başlamak' Exhibition at FESHANE Protested for LGBT Propaganda

'Ortadan Başlamak' Exhibition at FESHANE Protested for LGBT Propaganda

27.06.2023 15:25

The 'Art Istanbul FESHANE' center, which opened on June 22 after 5 years of restoration work by the Istanbul Metropolitan Municipality, hosted the 'Ortadan Başlamak' exhibition. The exhibition, which includes works that are claimed to contain LGBT propaganda, police hostility, and sexual content, received reactions on social media. A group of lawyers, academics, journalists, and artists gathered in front of FESHANE to protest the exhibition. The exhibition was temporarily closed due to the protest but reopened after the group left. The protesters claimed that the exhibition was disrespectful to the spiritual values of the Eyüpsultan district and called for its immediate closure.

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Feshane, İBB tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 22 Haziran'da 'Art İstanbul Feshane' adıyla açıldı. Sanat merkezi olarak kullanılacak mekan, Ortadan Başlamak adlı sergiye de ev sahipliği yaptı. Sergide yer alan eserlerin LGBT propagandası, polis düşmanlığı içerdiği, cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiası sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TOPLANIP AÇIKLAMA YAPTILAR

Aralarında avukat, akademisyen, gazeteci ve sanatçının olduğu grup sergiyi protesto etmek için Feshane'nin önünde toplanarak açıklama yaptı. Toplanan kalabalık için çevik kuvvet polisleri de Feshane önünde önlem aldı. Saat 10.00'da ziyaretçilere açık olan sergi, protesto nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapatıldıktan sonra, grubun alandan ayrılmasıyla yeniden ziyarete açıldı.

Feshane'de açılan sergi LGBT propagandası iddiasıyla protesto edildi: İvedilikle kaldırılmalı

"MANEVİYATA SAYGISIZLIK EDİLMEKTEDİR"

Protesto için gelen gazeteci Özlem Doğan, "Cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların, polis düşmanlığı yapan fotoğrafların, LGBT propagandasının, sosyalizmi öven filmlerin gösterildiği bu sergide, açıkça Ebu Eyüp El Ensari'nin de bulunduğu Eyüpsultan'da maneviyata saygısızlık edilmektedir" dedi.

Feshane'de açılan sergi LGBT propagandası iddiasıyla protesto edildi: İvedilikle kaldırılmalı

"BURAYA HİÇ KİMSE GELMESİN"

Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Akın da, "Eyüpsultan'da maneviyatın kalbinde bir faciayla karşı karşıyayız. İçeride bulunan tablolar, yazılar, görsellerin büyük bir kısmı, maalesef çocuklarımızın cinsel kimliğine, ahlaki kimliğine, maneviyatına, vatan sevgisine ve birlik sevgisine zarar verecek mahiyettedir. Buraya hiç kimse gelmesin ve burayı protesto etsin. Taki burası Eyüpsultan'ın maneviyatına yakışan bir şekle bürünene kadar. İçeride çocukların ruh sağlığına, bilişsel gelişimlerine, maneviyatlarına hiç de uygun olmayan figürler vardır" ifadelerini kullandı.

Feshane'de açılan sergi LGBT propagandası iddiasıyla protesto edildi: İvedilikle kaldırılmalı

"EKREM'İ UYARIYORUZ..."

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Mehmet Kürşat Mican da, "Bugün kültür sanat adı altında sapkınlıkların, satanist figürlerin ve kimliksizleştirmenin nasıl hızlı bir şekilde cereyan ettiğini görmekteyiz. Buradaki sergi, bize Müslüman Türk milletine hakarettir. Küfürdür. İvedilikle bu serginin kaldırılması lazım. Ekrem'i uyarıyoruz ya bu sergiyi kaldırır ya da millet olarak biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz" diye konuştu.

Feshane'de açılan sergi LGBT propagandası iddiasıyla protesto edildi: İvedilikle kaldırılmalı

"ANAYASANIN 41 VE 58'İNCİ MADDESİNE AYKIRI"

Avukat Yurdal Kılıçer ise, "Türk milletinin değerlerine, inançlarına, tarihlerine, kültürlerine hakaret edecek, onlarla çelişecek toplumsal yapısını, ailevi değerlerini bozacak şeylerin yapılması, kültürel emperyalizm kuşatmasının bir ayağı olarak değerlendiriyorum. LGBT içerikli, eş cinsel veya cinsiyetsizlik içerikli sergiye yer vermesi yine anayasanın 41 ve 58'inci maddesine aykırıdır. Burada bulunan hiç kimse sanata ya da sanatçıya düşman değildir. Sanat ve sanatçı toplumun değerleriyle çatışamaz" dedi.

Kaynak: DHA
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