Osmanlı kenti Safranbolu'yu 9 günde 500 bin kişi ziyaret etti
UNESCO kenti Safranbolu 9 günde nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırladı
KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Cittaslow ağına dahil olan Karabük'ün Safranbolu ilçesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi ağırladı.
Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçe 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin dolu dolu geçirdi.
"Kendini koruyan kent", "Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan Safranbolu, Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkardı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin çalışmalarıyla bu yıl Cittaslow (sakin şehir) ağına dahil olan Safranbolu bu bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlamayı başardı.
Otellerin yüzde 100 dolduğu ilçede yerli ve yabancı ziyaretçiler Tarihi Çarşı'daki esnafların da yüzünü güldürdü.
İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, "Biz zaten bayram öncesinde de bir rekor beklediğimizi ifade etmiştik. Kaymakamımızdan da aldığımız rakamlara bakarak işte yaklaşık 120 bin araç girişi konuktan bahsedebiliriz. 110 tur otobüsü. Yine esnaflarımızdan aldığımız bilgiye dayanarak turdan ziyade münferit konuğun yoğun olduğu bir bayram. Dolayısıyla satışların da bu anlamda çok yoğun olduğu bir bayram geçirdik. Tabii ki bunun deniz sezonuna denk gelmemesi biliyorsunuz Nisan ayı yüksek sezon Safranbolu'nun. Ara tatil ve bayram periyodunun dokuz gün birleşmiş olması bu bayramda gerçekten rekor kıran bir Safranbolu yaşamamıza vesile oldu" dedi.
Urgancıoğlu, 9 günlük tatilde yaklaşık 500 bin kişiyi ağırladıklarını belirtti.
Belediye, kaymakamlık ve kuruluşların koordinasyonu ve katkısıyla sorunsuz, keyifli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Urgancıoğlu, "Aslında genel olarak ülke çapında beklentilerin, turizm anlamında yüksek olduğu bir sene. Biz de Safranbolu'da bunu paralel olarak yaşayacağımızı öngörüyoruz. Yaz sezonunda oldukça hareketli olacağını düşünüyoruz. Zaten biliyorsunuz civarda Zonguldak'a gelen gurbetçi vatandaşlar geçen yaz da burada önemli bir hareket oluşturmuşlardı" diye konuştu.
"Hedefimiz burada satın alma gücü yüksek konukları ağırlayabilmek" diyen Urgancıoğlu şunları söyledi: "Bu anlamda da kitlenin yavaş yavaş değiştiğini ve çalışmalarımızın meyvelerini topladığımızı görüyoruz. Bayram döneminde esnaflarımızdan öğrendiğimiz 'Akşam 18.00'de lokantayı kapattım, satacak yemeğim kalmadı. Lokumcular keza öyle, ürün yetiştiremedik' diyorlar. Yani şuanda çarşıya gitseniz bütün personel ve işletmeler çok yorgun. Çünkü çok güzel, dolu dolu yoğundu. Biz sezondan da iyi beklentiler içindeyiz. Dolayısıyla bundan sonraki periyodun iyi geçeceğine inanıyorum. Yani Aralık ayına kadar yüksek gideceğini artık kışın hareketlendirmeye çalıştığımız için kışın da eski kışlar kadar tenha olmayacağını düşünüyorum."
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