Özbekistan'da 13. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Özbekistan'da 13. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Başlıyor

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen 13. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali yarın başlıyor. Festival, ulusal müzik sanatının gelişimine katkı sağlamak, ulusların kültür ve geleneklerini korumak ve geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Festivalde farklı ülkelerden sanatçılar bir araya gelerek dostluk ve hoşgörü ilişkilerini teşvik edecek. Ayrıca festivalde ödüller de dağıtılacak.

25.08.2024 11:49
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Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali yarın başlıyor.

Orta Asya'nın en büyük müzik festivali olarak nitelendirilen Şark Teranelerinin ilki 1997 yılında Semerkant'ın simgesi Registan Meydanı'nda düzenlendi. Festivalde 31 ülkeden 100'den fazla sanatçı sahne aldı.

Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) himayesinde tarihi Semerkant'ta iki yılda bir organize edilen festivalin ikincisi 1999 yılında düzenlendi.

Bugüne kadar 12 kez düzenlenen festivalin sonuncusu 2019'da gerçekleştirildi, organizasyonda 75 ülkeden 300'den fazla sanatçı yer aldı.

Şark Teraneleri Festivali, Kovid-19 salgını sebebiyle 5 yıl aradan sonra yarın yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Temel amacı ulusal müzik sanatının gelişimine katkı sağlamak, ulusların kültür ve geleneklerini korumak ve geliştirmek, ulusal müzikle ilgilenen yetenekli gençleri destekleyerek uluslararası alanda tanıtmak, farklı ülkelerin sanatçıları arasında dostluk, kardeşlik ve karşılıklı hoşgörü ilişkilerini teşvik etmek olan festival, farklı ülkeler ve kültürleri yansıtan sanatçıları aynı sahnede bir araya getirecek.

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçı ve müzik gruplarının ilgisini çeken festival, Orta Asya'nın yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Çin, Rusya, İran, Güney Kore, Hindistan, Almanya, Mısır, Fransa, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerden sanatçılara ev sahipliği yapacak.

Festivalde baş ödülü en çok kazanan ülkelerin arasında Azerbaycan ve Özbekistanlı sanatçılar yer alıyor, iki ülkenin sanatçıları da bu ödülü ikişer kez kazandı.

Ayrıca Türk sanatçılar da farklı yıllarda festivale katıldı, Nahide Tokgöz 2001'de ve "Meshk Ensemble" Grubu 2017'de festivalde üçüncülük elde etti.

Festivalde en iyi performans gösterenler, baş ödülün yanı sıra birincilik, ikincilik ve üçüncülük için yarışacak.

Baş ödülü kazanan sanatçıya 10 bin dolar, birinci olan iki sanatçıya 5'er bin dolar, ikinci olan iki sanatçıya 3 bin 500'er dolar, üçüncü olan 3 sanatçıya da 2'şer bin dolar para ödülü verilecek. Ayrıca en iyi genç sanatçı, sanatseverlerin sevgisini kazanan sanatçı ve en iyi çalgı sanatçısı gibi kategorilerde de ödüller verilecek.

80'e yakın ülkeden 300'den fazla sanatçı festivale katılacak

5 yıl aradan sonra Özbekistan hükümeti tarafından UNESCO ve İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) himayesinde düzenlenen festivale 80'e yakın ülkeden 300'den fazla sanatçının katılması bekleniyor.

30 Ağustos'a kadar sürecek festivalin etkinlikleri Registan Meydanı'ndaki Orta Çağ Dönemi'ne ait yapılarla çevrili, son teknoloji ışık ve ses sistemiyle donatılmış açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, Semerkand'ın diğer meydanlarında da sahne etkinlikleri yapılacak.

Festivalin açılışına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler ile UNESCO ve ISESCO gibi uluslararası kuruluşlardan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılması öngörülüyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de açılış konuşması yapması bekleniyor.

Festival kapsamında ayrıca "Küreselleşme Sürecinde Doğu Halklarının Müzik Kültürü" konulu bilimsel konferans düzenlenecek.

"Festival, Özbekistan'ın dünyada sanat alanındaki nüfuzunu arttırıyor"

Festivale ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan sanat uzmanı Feruza Rustamova, organizasyonu Özbekistan'ın en önemli sanatsal etkinliklerinden biri olarak nitelendirdi.

Festivalin geleneksel ve halk müziğinin, etno ve folklor sanatını teşvik ederek korunmasını ve gelişmesini sağladığını, Orta Asya'nın en geniş katılımlı etkinliklerinden olduğunu kaydeden Rustamova, "Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali, Özbekistan'ın dünyada sanat alanındaki nüfuzunu daha da arttırıyor." dedi.

Kaynak: AA

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