Restorasyonla Mekke Planı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Restorasyonla Mekke Planı Ortaya Çıktı

Restorasyonla Mekke Planı Ortaya Çıktı
01.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'daki camide bulunan eski kağıtlardan Osmanlı dönemine ait Mekke şehir planı sergilenecek.

KÜTAHYA'daki Parmakören Camisi'nde 2022 yılında yapılan restorasyon sırasında duvar oyuğunda bulunan 300'ün üzerinde kağıt parçası, Ankara'da konservasyon laboratuvarında 2,5 yıl süren çalışmayla puzzle parçaları gibi birleştirildi. Ortaya çıkan eserin Osmanlı minyatür sanatıyla yapılmış, 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait Mekke'nin şehir planı olduğu anlaşıldı. Eser, yakın zamanda müzede sergilenecek.

Parmakören Camisi'nde 2022 yılında yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında duvar kovuğunda, parçalanmış ve iç içe geçmiş halde kağıt parçaları bulundu. Tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 300'ün üzerindeki kağıt parçası, konservasyon işlemi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na nakledildi. Kağıt Laboratuvarı'nda uzman ekip tarafından yapılan ilk incelemede, eserin ileri derecede kırılgan, parçalanmış ve ciddi deformasyona uğramış olduğu belirlendi. Restoratörler, eserin zarar görmeden temizlenmesi, korunması ve birleştirilmesi için bilimsel konservasyon işlemleri uyguladı. Önce nem odasında nemlendirilen kağıt parçaları, yaklaşık 2,5 yıl süren çalışmayla puzzle parçaları gibi tek tek birleştirildi. Ortaya çıkan 4 büyük parçanın 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait Mekke şehir planını tasvir ettiği belirlendi. Kabe, camiler ve yerleşim yerlerinin tasvir edildiği ve Osmanlı minyatür sanatıyla işlenen rengarenk eserin yakın zamanda müzede sergilenmesi planlanıyor.

'ÇITIR ÇITIR KIRILIYORDU'

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında 10 yıldır kağıt restoratörü olarak çalışan Deniz Haberal, önce belgeleme işlemlerini yaptıklarını söyleyerek, "Eser çok fazla buruşuk ve kırılgan haldeydi. Bir sürü parçası vardı ve dokunduğumuz zaman çıtır çıtır kırılıyordu. Bu yüzden önce nem odaları yaptık. Kontrollü bir şekilde eserin düzleşmesini sağlamamız gerekiyordu. Bu işlem uzun sürdü. Kapaklı kutular içerisinde minik kaplara sular koyduk ve içine eseri suya temas etmeyecek şekilde yerleştirdik. Kutu kapaklı olduğu için nem dışarı çıkamadı ve esere nüfuz etti. Böylece de eser yumuşayarak kendini bıraktı ve düzleşmesi sağlandı" dedi.

'PUZZLE GİBİ YERLERİNİ BULMAYA ÇALIŞTIK'

Düzleşen eseri presleyip mekanik ve kuru temizleme yaptıklarını belirten Haberal, "Temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra genişçe bir masaya tüm parçaları yaydık ve bir puzzle parçası arar gibi tek tek parçaların yerlerini bulmaya çalıştık. Ortaya çıkan parçalarda gördük ki bu eserler Osmanlı minyatür sanatıyla yapılmış şehir planı tasvirleri aslında. Kabe ve Mekke'yi tasvir ediyor. Daha çok çizim görebiliyoruz bazı eserlerde; çünkü parçaları var elimizde. Bazılarının parçaları çok kayıp olduğu için o boşluk alanlardan veri alamıyoruz. Parçalar birleştirildikten sonra arada boş kalan yerlere uygun gramajlı Japon kağıtlarıyla tamamlama işlemi uyguladık. Sonrasında eserlerin uygulama sonrası, restorasyon sonrası belgelemelerini yaptık ve paketlemelerini yaparak sonlandırdık" diye konuştu.

'AYNI USTANIN ELİNDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR'

Haberal, eserin üzerinde yaklaşık 2,5 sene çalışıldığını ifade ederek, "Aslında çok heyecan vericiydi. Çünkü parçalar birleştikçe minyatür sanatından bir sürü örnek görmeye başladık ve rengarenkti. Bir sürü renk kullanılmıştı. Önce camileri gördük birleştikçe ve camilerin yanında böyle bir sürü yerleşim alanına benzeyen şeyler gördük. Sonrasında ortasında bir şey fark ettik ve onun Kabe olabileceğini düşündük. Devam ettikçe de bunun bir Mekke şehir planı olabileceğini düşündük. Tabii bu bizim fikrimiz. Eserin parçalarını birleştirdiğimizde elimizde 4 tane minyatür sanatına ait örnek olmuş oldu. Aslında bir ya da iki de olabilir parçalı minyatürümüz daha var; ama onların parçaları çok eksik olduğu için birleştirmesini yapamadık. Onları da ayrı bir yerde konservasyonu tamamlayarak muhafaza ediyoruz. 4 farklı eserimiz var; ama birbirine çok benziyor hepsi de. Minyatürlerine ve tekniklerine bakılırsa aynı ustanın veya benzer çalışan ustaların elinden çıkmış olabileceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kütahya, Osmanlı, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Restorasyonla Mekke Planı Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı.
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı.
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:04:07. #7.12#
SON DAKİKA: Restorasyonla Mekke Planı Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.