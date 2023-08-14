Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar: Sen beni tanımamışsın - Son Dakika
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Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar: Sen beni tanımamışsın

Son Güncelleme: 14.08.2023 07:59

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın arasında saat yüzünden gerginlik yaşandı. Demet Akalın'ın sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Resul Dindar, 'Ben buranın çocuğuyum, ben Karadenizliyim müziğiyim, sen beni tanımıyorsun' deyince Demet Akalın sahneyi çıkarak tepki gösterdi.

Artvin'de düzenlenen festivalde konser veren Demet Akalın ve Resul Dindar arasında tartışma çıktı. Akalın'ın sahneye erken çıkmak istediğini öğrenen Dindar, "Ben buranın çocuğuyum, sen beni tanımıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Resul'un sözlerine sinirlenen Akalın ise sahneye çıkarak sitem etti.

DEMET AKALIN SAHNEYE ERKEN ÇIKMAK İSTEDİ

Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 5. gününde düzenlenen konserde Karadeniz müziğinin güçlü ismi Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldı. Sahneye ilk önce Resul Dindar çıkarken sevilen şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Festival programı kapsamında saat 20.30-22.00 arasında Resul Dindar sahne aldı. Programa göre 22.00'de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar'a tepki gösterdi. Konser devam ederken görevlinin Resul Dindar'ın yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından Dindar, Demet Akalın'ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini iddia etti.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar: Sen beni tanımamışsın

"BEN BURANIN ÇOCUĞUYUM, BENİ TANIMAMIŞSIN"

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, "Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir" dedi.

SAHNEYE GELEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Dindar'ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Daha sonra sonra Dindar bir müddet daha konsere devam edip inince, sahneye Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar: Sen beni tanımamışsın
Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Resul Dindar ve Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar: Sen beni tanımamışsın - Son Dakika


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