Rotahane'nin durağı 'Yüzen Adalar' oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Rotahane'nin durağı 'Yüzen Adalar' oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği proje çerçevesinde Bingöl'e gelerek Yüzen Adalar'ı gezdi. Bingöl'e ilk defa gelen Ersoy, Yüzen Adalar'ın güzelliklerini ve keyifini vurgulayarak, ziyaretçilerin burayı görmelerini istedi. Bingöl'ü ziyaret etmeye Rotahane olarak geldiklerini belirten Ersoy, Bingöl'ün 72'nci ziyaret ettikleri şehir olduğunu söyledi.

28.04.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rotahane'nin durağı 'Yüzen Adalar' oldu

BİNGÖL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği proje çerçevesinde Bingöl'e gelerek Yüzen Adalar'ı gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hayata geçirdikleri 'Rotahane' programları çerçevesinde Bingöl'e geldi. Solhan ilçesine geçen ve buradaki Yüzen Adalar'ı gezen Ersoy'a, program kapsamında ekipler de eşlik etti. Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adaları ziyaret eden Ersoy, burada halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.

Yüzen adaların çok güzel ve keyifli olduğunu ifade eden Ersoy, kente geleceklerin burayı ziyaret etmesini istediklerini dile getirdi. Rotahane'nin 72'nci ziyaretini Bingöl'e gerçekleştirdiğini dile getiren Ersoy, " Bingöl'e ilk defa geliyorum ve gerçekten çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Çok güzel, çok keyifli. Bingöl'e gelecek olanların da burayı ziyaret etmelerini istiyoruz. Bingöl'ü ziyaret etmeye Rotahane olarak geldik. Bingöl 72'inci ziyaret ettiğimiz şehir. Türkiye turunun tamamlanmasına çok az kaldı. Bingöl'e gelecek olanların ilk rotaya yüzen adalardan başlamasını söylüyoruz" dedi.

Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, ziyaretin anısına Ersoy'a el dokuması kilim ile resim hediye etti. Ersoy'un ziyaretinde Kültür ve Turizm İl Müdürü Selahattin Yazar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran da yer aldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Bingöl, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rotahane'nin durağı 'Yüzen Adalar' oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:41:36. #1.11#
SON DAKİKA: Rotahane'nin durağı 'Yüzen Adalar' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement