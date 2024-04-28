Kültür Sanat

Rotahane'nin durağı 'Yüzen Adalar' oldu

BİNGÖL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği proje çerçevesinde Bingöl'e gelerek Yüzen Adalar'ı gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Türkiye'nin kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hayata geçirdikleri 'Rotahane' programları çerçevesinde Bingöl'e geldi. Solhan ilçesine geçen ve buradaki Yüzen Adalar'ı gezen Ersoy'a, program kapsamında ekipler de eşlik etti. Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adaları ziyaret eden Ersoy, burada halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.

Yüzen adaların çok güzel ve keyifli olduğunu ifade eden Ersoy, kente geleceklerin burayı ziyaret etmesini istediklerini dile getirdi. Rotahane'nin 72'nci ziyaretini Bingöl'e gerçekleştirdiğini dile getiren Ersoy, " Bingöl'e ilk defa geliyorum ve gerçekten çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Çok güzel, çok keyifli. Bingöl'e gelecek olanların da burayı ziyaret etmelerini istiyoruz. Bingöl'ü ziyaret etmeye Rotahane olarak geldik. Bingöl 72'inci ziyaret ettiğimiz şehir. Türkiye turunun tamamlanmasına çok az kaldı. Bingöl'e gelecek olanların ilk rotaya yüzen adalardan başlamasını söylüyoruz" dedi.

Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, ziyaretin anısına Ersoy'a el dokuması kilim ile resim hediye etti. Ersoy'un ziyaretinde Kültür ve Turizm İl Müdürü Selahattin Yazar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erkan Davran da yer aldı.