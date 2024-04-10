'Sakin Kent' Akyaka, yazı aratmadı
MUĞLA - Ramazan Bayramı'nın ilk günü Muğla'da sahiller yaz günlerini aratmadı. Özellikle günübirlik tatil beldelerinde büyük yoğunluk yaşanırken, turizmciler erken başlayan yaz sezonu nedeniyle mutlu olduklarını açıkladı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin birçok ilinden Muğla'ya tatil için gelen yeli turist bayramın ilk gününü denizde geçirdi. Hava sıcaklığının 25-27 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 17-18 derece olduğu Muğla kıyılarında günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahili yerli tatilci akınına uğradı.
Akyaka sahili tamamen dolarken, vatandaşlar hem güneşledi, hem de denizin keyfini yaşadı. Nisan ayının ilk haftasında yaşanan yoğunluk nedeniyle hem işletmeler, hem de bölgede Azmak turu yapan tekneciler erken başlayan yaz sezonunun mutluluğunu yaşadı.
Akyaka Kadın Azmağında düz enlenen tekne turuna İzmir, Denizli, Manisa, Burdur, Aydın gibi yakın illerden gelen günübirlik tatilciler büyük ilgi gösterdi. Yarım saatlik tekne turunda Azmak içinde yolculuk yapan vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparak 9 günlük tatilin tadını çıkardılar.
Akyaka sahilinde deniz, kum ve güneşin yanında Akyaka'nın hemen yanında bulunan Türkiye'nin en sığ ve rüzgarlı Akçapınar sahilinde ise rügzar sörfü yapan sporcular gün boyu denizde sörf yaptı.
Akyaka Azmak Tur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi ve Kadın Azmağının en renkli tekne kaptanı Şadi Durmaz, kış sezonunun ardından bu günleri beklediklerini belirterek, "Kış döneminden sonra biz bugünleri bekliyorduk. Hareketli bir sezonumuz başladı. Hayırlısı ile, kazasız belasız. Ülkemize hayırlı olsun, mahallemize memleketimize hayırlı olsun. Akyaka ülkemizin son yıllarda en popüler turizm mahallesi. Teknelerimiz güneş enerjili, doğa dostu, sıfır atık, çevreci tekneler. İşlerimiz Allah bin bereket versin. Bereket demek çok güzel. Sizleri de Akyaka'ya bekliyorum. Çıkın çıkın, geliverin gare" dedi.
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde ve Gölyaka ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi. Yığılca Belediyesi tarafından düzenlenen programa, ilçe kaymakamı, belediye başkanı, il genel meclisi üyeleri, STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Konuşmalarında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan yetkililer, tüm halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni etti.
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Sivas'ın Gürün ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bu anlamlı günlerin daha aydınlık ve daha mutlu bir geleceğin başlangıcı olmasını diledi.
Muğla'da bulunan gözde turizm merkezlerinde hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Akyaka, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Dalyan gibi sahillere yerli ve yabancı turistler akın etti. Tatilciler denize girip güneşlendi, sörf yaptı, tekne turlarına katıldı ve plajlarda vakit geçirdi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 16 kadının oluşturduğu koro, Antika Pazarı'na gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Kadın Ritim Grubu, müzik performansıyla büyük ilgi gördü.
Mersin Valiliği tarafından düzenlenen resmi programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, insanların pozitif bir hava ve enerjiye sahip olduğunu belirterek, umut ettiği şeyin dünya genelinde barış ve kardeşlik olduğunu söyledi. Ayrıca, bayram boyunca Mersin'de çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ve halkın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmaların yapıldığını ifade etti.
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