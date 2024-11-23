Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Gerçekleşti

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7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği: Türk dünyası Samsun'da buluştu

20 farklı ülkeden 200 çocuk 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde yarıştı

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen ve 20 farklı ülkeden 200 öğrencinin katıldığı "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği", ödül töreni ile sona erdi.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile organize edilen 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirildi. Üç gün süren şenlikte 196 proje yarışırken, 15 bin öğrenci de organizasyona misafir olarak katıldı.

Şenliğin son günü ise 10 farklı kategoride yarışan 196 projenin yürütücüleri sahiplerini buldu. Jüri değerlendirmesi sonucu jüri sempati ödülü, jüri teşvik ödülü, jüri özel ödülü, mansiyon ödülleri, 3'üncüler, 2'nciler ve 1'incilerin ödülleri protokol tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren anne-baba, öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum. Türk dünyasının buluşma noktası Samsun'umuzdan bütün Türk dünyasına, gönül coğrafyamıza selam olsun" dedi.

"Her biri Samsun'un gönül elçileri olarak ülkelerine dönmüş olacak"

Samsun'daki kültür şenliğine katılan yabancı öğrencilerin kültür elçisi olarak ülkelerine dönerek Samsun ve Türkiye'yi tanıtacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "20 ülkeden 200 gencimiz vardı. Samsunumuzda onları buluşturduk. Samsun, Türk dünyasının önemli bir buluşma noktası haline geldi Samsun. İnşallah bunu çoğaltarak ileriye taşımış olacağız. Valimizle birlikte bu organizasyona ev sahipliği yapmak, Samsun'da ev sahipliği yapmak bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. Tüm misafirlerimizi şimdi kendi ülkelerine göndereceğiz. Her biri Samsun'un gönül elçileri olarak ülkelerine dönmüş olacaklar. Hem bilimle hem kültürle hem de ortak noktalarını daha da artırma noktasında önemli bir ev sahipliği yapmış olduk. Katılan, emeği geçen tüm Türk dünyası coğrafyasından çocuklarımıza, idarecilerimize, refakatçilerine ve jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Açılış ve yarışmaların yer aldığı şenlik 3. günün sonunda ödüllerin sahiplerini bulması ile sonlandı. Şenlikte Irak, Türkmenistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek, Macaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Filistin, Kuzey Makedonya, Afganistan, Gürcistan, KKTC, Tunus ve Mısır gibi ülkelerden 200 öğrenci bilim ve kültürlerini yarıştırdı.