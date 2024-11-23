Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Gerçekleşti

Samsun'da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde 20 farklı ülkeden 200 öğrenci yarıştı. Şenlikte 196 proje değerlendirildi ve ödül töreni ile sona erdi. Samsun, Türk dünyasının buluşma noktası olarak önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

23.11.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği: Türk dünyası Samsun'da buluştu

20 farklı ülkeden 200 çocuk 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde yarıştı

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen ve 20 farklı ülkeden 200 öğrencinin katıldığı "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği", ödül töreni ile sona erdi.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile organize edilen 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirildi. Üç gün süren şenlikte 196 proje yarışırken, 15 bin öğrenci de organizasyona misafir olarak katıldı.

Şenliğin son günü ise 10 farklı kategoride yarışan 196 projenin yürütücüleri sahiplerini buldu. Jüri değerlendirmesi sonucu jüri sempati ödülü, jüri teşvik ödülü, jüri özel ödülü, mansiyon ödülleri, 3'üncüler, 2'nciler ve 1'incilerin ödülleri protokol tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren anne-baba, öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum. Türk dünyasının buluşma noktası Samsun'umuzdan bütün Türk dünyasına, gönül coğrafyamıza selam olsun" dedi.

"Her biri Samsun'un gönül elçileri olarak ülkelerine dönmüş olacak"

Samsun'daki kültür şenliğine katılan yabancı öğrencilerin kültür elçisi olarak ülkelerine dönerek Samsun ve Türkiye'yi tanıtacaklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "20 ülkeden 200 gencimiz vardı. Samsunumuzda onları buluşturduk. Samsun, Türk dünyasının önemli bir buluşma noktası haline geldi Samsun. İnşallah bunu çoğaltarak ileriye taşımış olacağız. Valimizle birlikte bu organizasyona ev sahipliği yapmak, Samsun'da ev sahipliği yapmak bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. Tüm misafirlerimizi şimdi kendi ülkelerine göndereceğiz. Her biri Samsun'un gönül elçileri olarak ülkelerine dönmüş olacaklar. Hem bilimle hem kültürle hem de ortak noktalarını daha da artırma noktasında önemli bir ev sahipliği yapmış olduk. Katılan, emeği geçen tüm Türk dünyası coğrafyasından çocuklarımıza, idarecilerimize, refakatçilerine ve jüri üyelerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Açılış ve yarışmaların yer aldığı şenlik 3. günün sonunda ödüllerin sahiplerini bulması ile sonlandı. Şenlikte Irak, Türkmenistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek, Macaristan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Filistin, Kuzey Makedonya, Afganistan, Gürcistan, KKTC, Tunus ve Mısır gibi ülkelerden 200 öğrenci bilim ve kültürlerini yarıştırdı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 00:41:13. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.