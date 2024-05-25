Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, 1000 sanatçı ve 300 etkinlikle kentin farklı yönlerini öne çıkaracak

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1000'e yakın sanatçının katılacağı ve 300'den fazla etkinliğin düzenleneceği Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin kentin farklı yönleriyle öne çıkmasını sağlayacağını ifade etti.

Ersoy, Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde düzenlenen festivalin açılış törenindeki konuşmasında, 16 şehri kapsayan ve Adana'da başlayan 2024 yılı festivalinin ikinci durağının Şanlıurfa olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın 9 sürecek dünyanın en büyük ve kapsamlı festivalinin bir parçası olduğunu ifade eden Ersoy, şunları dile getirdi:

"Festivalin hem kültürel ve sosyal anlamda hem de turizm açısından şehrimize çok ciddi faydalar sunacağına inanıyorum. Şanlıurfa'nın soyut ve somut değerleri bünyesinde barındırdığını hepimiz biliyoruz. Şanlıurfa peygamberler diyarı, her bir zerresinde çok derin ve çok zengin maneviyat var. Sadece bu yönü bile Şanlıurfa'yı ayrıcalıklı yer yapıyor. Şanlıurfa'nın Göbeklitepe ile ortaya çıkan ve insanlık tarihine dair kabulleri değiştiren muazzam arkeolojik zenginliği var."

Ersoy, kentin arkeoloji zenginliğini uluslararası ölçekte yürüttükleri dünyanın en saygın ve kapsamlı arkeoloji projelerinden "Taş Tepeler" ile gün yüzüne çıkarmayı sürdürdüklerine ve Şanlıurfa'nın dünya neolitik çağ araştırmalarının merkezi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Ersoy, festivalle bu toprakların mirasının bütün yönleriyle tanıtılmasını, yaşatılmasını, anlatılmasını ve anlaşılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Festivalde 300'den fazla etkinlik düzenlenecek

Festivalle uluslararası sanat ve kültür etkinliklerini Şanlıurfalılarla buluşturacaklarını kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

"1000'e yakın sanatçımızın katılacağı festivalde 300'den fazla etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler, Şanlıurfa'nın farklı yönleriyle öne çıkmasını sağlamak üzere belirlenmiş 40 farklı noktada gerçekleştirilecek. Şanlıurfa Arkeoloji Müzemiz bu mekanlardan biri ve foto maraton etkinliği de festivalimizin başlangıç etkinliğidir. Fotoğraf sanatına gönül veren ve festivalimize katılım sağlayarak Şanlıurfa'nın tarihini, kültür ve sanatını karelerinde ölümsüzleştirecek bütün sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Müze meydanı festivalimizin ana sahnesine de ev sahipliği yapıyor. Semicenk, Merve Özbey, Berdan Mardini, Tuğba Yurt, Uğur Işılak, Yavuz Bingöl, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe ve Sinan Akçıl gibi Türk müziğinin farklı dallarında halkımızın gönlüne taht kurmuş isimler burada konser verecek. Farklı mekanlarda kurduğumuz sahnelerle beraber halk müziğinden Akdeniz ezgilerine, senfonik müzikten tasavvuf musikisine, çocuk ve gençlik korosu dinletilerinden Urfa Sıra Gecesi'ne kadar her nağmenin kendine yer bulduğu bir müzik şöleni yaşanacak. Herkese bu etkinlikleri itinayla takip etmelerini tavsiye ediyorum."

Festival sanat geçit töreni olacak

Ersoy, festivalin kültür ile sanatın ulusal ve uluslararası renklerini bir araya getirdiğini, heykellerden fotoğraflara, hat sanatından dijital yerleştirmelere birçok farklı sergide sanatseverleri ağırlayacağını anlattı.

Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette sanatın banisi olan sanatçıları halkımızla bir araya getirmek, sanata ilgi duyanlar, merak edip öğrenmek isteyenler için fırsat sunmak çok değerli. Yeşilçam'ın duayen isimleri Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Serdar Gökhan, yazar, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle Türk sinemasına yeni bir soluk kazandıran ve ödüllerle başarısını taçlandıran Derviş Zaim burada olacak. Ünlü fotoğraf sanatçısı Manolis Metzakis, Suzan Kardeş, Şoray Uzun, Mehmet Akif Ersoy ve Ömer Başdoğan gibi sahnelerden, ekranlardan ve sosyal medya kanallarından halkımızın sevgi ve beğenisini kazanan isimleri de Urfalılarla buluşturacağız. Saydığım bu çok değerli sanatçılar, katılacakları söyleşiler vesilesiyle sanatseverlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar. Ayrıca sanata gönül veren gençlerimiz için yönetmenlik, senaryo yazımı, tiyatro ve okuma atölyeleri düzenleyeceğiz. Yarının sanatçılarına bir yol, bir kapı açmayı umuyoruz."

Nihat Hatipoğlu, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu'nun peygamberler diyarı kentte sohbet meclisi kuracaklarını dile getiren Ersoy, bütün halkı bu meclise ve gönül sofrasına davet etti.

"Neolitik İnsanın İzinde 12000 Yıllık Hikaye, Sefertepe'den Karahantepe'ye Taş Tepeler Yürüyüşü" etkinliği için Sefertepe'den Karahantepe'ye kadar 30 kilometre uzunluğunda parkur hazırlandığını hatırlatan Ersoy, bu rotanın yerli ve yabancı misafirler için eşsiz deneyim sunacağını aktardı.

Filistin etkinlikleri de yapılacak

Bakan Ersoy, festivalde geleneksel sanatlar, tiyatro ve opera temsilleri, çocuk etkinlikleri, lezzet durakları, SOLOTÜRK gösterisi gibi birçok etkinliğin yapılacağına işaret ederek, şöyle dedi:

"Ancak ben konuşmamı noktalamadan önce Filistin adı, Filistin çatısı altında gerçekleştirilecek olan etkinliklere özellikle dikkat çekmek, halkımızı bunlara özellikle davet etmek istiyorum. Elbette Filistin'de yaşanan insanlık suçunu unutmamız imkansız. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivalimizde Filistin'de yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çaba gösterdik. Bu kapsamda Filistinli büyük usta, karikatürist Naci El Ali'nin 'Hanzala'sını ağırlayacağız. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde, 'Filistin Mücadelesi-İnsanlığın Evrensel Yıkımı' sergisi olacak ve 2021'de aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Şafak Tavkul'un 'Neden' isimli animasyon yapımı da ilk kez yine festivalimizde gösterilecek."

Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Bekir Bozdağ, Emin Önen, Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve ilgililer katıldı.