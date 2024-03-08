SBB'den Gençlik Hareketi: 125 bin öğrenci tarihi mekanları gezecek
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Gençlik Hareketi Projesi' çerçevesinde öğrenciler farklı şehirlerdeki tarihi mekanları gezip görme fırsatı bulacak. Startı verilen projede ilk kafile olan 11. sınıf öğrencileri otobüslerle İstanbul ve Çanakkale'ye uğurlandı. Buralardaki tarihi mekanları ziyaret edecek öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularının diri tutulması amaçlanıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında başlatılan ve her yıl on binlerce genci kamp, gezi, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinliklerle buluşturan 'Büyükşehir Gençlik Hareketi' yeni bir projeyle devam ediyor. Gençlerin kahraman ecdadın destansı öykülerine yerinde şahit olmalarını sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygularını diri tutmak amacıyla düzenlenen yeni gezi programının ilk kafilesi düzenlen törenle uğurlandı. İlk kafiledeki öğrenciler İstanbul ve Çanakkale illerine gidecek. Farklı illere de gezi programın düzenlendiği projede 5 yılda 125 bin gencin gezdirilmesi hedefleniyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon önünde toplanan aileler çocuklarını uğurladı. Proje hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir çalışmanın başlangıcını ifa ediyoruz. Belediye olarak gençlere tahsisli, gençler için aldığımız 50 kişilik 5 tane otobüsle birlikte gençlerimizin görmeyi herkesten çok hak ettiği Türkiye'nin güzelliklerini, Türkiye'nin manevi derinliklerini görmelerini sağlayacak bir projeyi burada başlatmış bulunuyoruz. Samsun'daki bütün gençler Türkiye'yi görsünler, bilsinler, tanısınlar, manevi derinliklerinden istifade etsinler ve motive olsunlar diye bu projeyi hazırladık. Çok büyük bedeller ödenerek vatan kılınmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Gençlerin her şeyden önce bunu bilmesi gerekiyor. Bu projeyi biz Kapadokya bölgesi, Diyarbakır, Van, Mardin güzergahı, Ankara, Konya, Bursa, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere 5 rotada gerçekleştiriyoruz. Tüm 11. sınıf öğrencilerimizi bu geziye götürdüğümüz takdirde 5 yılda 125 bin gencimizi bu rotada gezdirmiş olacağız" dedi.
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