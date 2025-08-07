Selçuk Alagöz\'ü Son Yolculuğuna Uğurladık

MUĞLA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz (81) Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törende konuşan kız kardeşi Rana Alagöz, "Bir şarkı bestelemişti, stüdyoda yarım kalan şarkı onu yolluyor bana, düet halinde söyleyelim diye arzu ediyordu. Şimdi o şarkıyı alacağım, oğlum zaten müzik dünyasında onun orkestrasıyla onu tamamlayacağım." dedi.

Muğla Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Selçuk Alagöz (81) için önce AKM'de tören düzenlendi. Törene sanatçı Ferhat Göçer, Bengü, Hakan Altıner ile Selçuk Alagöz'ün ailesi, sevenleri ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende bir konuşma yapan Alagöz'ün kız kardeşi Rana Alagöz, "Onun ne kadar çok sevildiğini 2 gündür bütün medyadaki yazışmalardan paylaşılan şeylere verilen cevaplardan gördük. Bu tabi insanı biraz rahatlatan bir şey ne kadar sevildiğini oda biliyordu mutlaka inanıyorum oda şimdi oradan bizi görüyordur. Şu anda ruhu aramızdadır, bedeni burada olsa da ruhu etrafımızdadır diye düşünüyorum. Bu kadar çok sevildiğini fark ettiği için o da çok mutludur. Böyle bir abim olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten ona çok şey borçluyum. Önce annemiz babamız bizi bu yolda çok desteklediler ama ağabeyim olmasaydı belki de ben şimdi öğretmen Rana'ydım. Onun azmi sayesinde onun kararlılığı sayesinde onun çalışkanlığı sayesinde şu anda ben de Rana Alagöz'üm. Selçuk Alagöz ile 60 sene sahne paylaşmış olmaktan dolayı son derece gururluyum. Huzur içinde hayatını kaybetti ve orada da huzur içinde uyuyacaktır. 60 senedir birlikteyiz, bugün son kez birlikte sahne alacağız" şeklinde konuştu. Kız kardeşi Rana Alagöz, ağabeyinin yarım kalan şarkısını tamamlayacağını belirterek " Bir şarkı bestelemişti, stüdyoda yarım kalan şarkı onu yolluyor bana, düet halinde söyleyelim diye arzu ediyordu. Şimdi o şarkıyı alacağım oğlum zaten müzik dünyasında onun orkestrasıyla onu tamamlayacağım." diye konuştu.

'DOĞUMGÜNÜNDE ARAMIZDAN AYRILDI'

Selçuk Alagöz'ün kızı Banu Alagöz, Eşi Birsen Alagöz ve oğlu Sencer Alagöz yören boyunca duygusal anlar yaşadı.Kızı Banu Alagöz, "Tabi ki hazır olmak çok kolay değil ama 4 günümüz oldu, vedalaştık kendi de farkındaydı aslında. Doğumgününde şarkılar söyledik, doğumgününü kutladık daha sonrasında zaten artık kalbi 'Yeter' dedi. Hep istediği birşeydi burada AKM'de veda edilsin. Gönlündeki gibi oldu herşey, üzgünüz. Eşi Birsen Alagöz ise, "2020'den beri birtakım rahatsızlıkları vardı ama çok dirayetli, dirençli bir adamdı. Tedavi için gittik. Ayağıyla gitti hatta doktor kontrolüne gittik. 'Yatıralım tedavi edelim' dediler daha sonra 15 gün sonra böyle birşey yaşadık. Selçuk gerçekten çok önemli bir insandı; çok üretken biriydi. Çok çalışkan yardımseverdi. Şu anda stüdyoda bir yarım kalan bekleyen bir bestesi var tamamlayacaklar, Rana ve oğlum hep beraber onun anısına bunu tamamlayacaklar" dedi.

'18 YIL ÖNCE YİNE DOĞUMGÜNÜNDE KALBİ DURMUŞTU'

Oğlu Sencer Alagöz ise, "Ben ondan insanlığı öğrendim, babalığı öğrendim. Şimdi onu kendi çocuğuma ve diğer çocuklara göstermeye çalışıyorum. Hergün onun için özel bir gündü, belki de birşeyler göstermek istedi bize. 18 yıl önce yine doğumgününde kalbi durmuş ve tekrar başlamıştı. Bu ikinci defa oldu ama bu sefer sonsuzluğa devam ediyor" dedi.

'ÖRNEK ALDIĞIMIZ ÜSTADIMIZDI'

Sanatçı Ferhat Göçer ise, "Türk Pop müziğinin gerçekten Türkiye'deki ilk kahramanlarından bir tanesi. Onun döneminde şartların en zor olduğu zamanlarda, Türk Pop müziğini kalkındırmaya çalışan büyük bir müzik emekçisiydi, bizim ağabeyimiz örnek aldığımız üstadımızdı. Onun son dönemdeki sağlık sorunlarını yakından takip ediyorduk. Elimizden geldiği kadar bugünlere gelmesine ve onun her türlü zor anında yanında olmaya çaba gösteriyorduk; ancak takdiri ilahi. En azından son görevimizi burada ailesiyle birlikte hazır olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

'BEYEFENDİLİĞİNİ UNUTMAYACAĞIM'

Bengü ise, "Bizim çok kıymetli aynı zaman da aile büyüğümüz ve akrabamızdı Selçuk abi. Ailemizin çok kıymetlisiydi aynı zamanda da Türk müziğinin duayeni efsane ismi kendisi. Bir hafta önce telefon görüşmemiz oldu hatta facetimedan annemler Bodrum'a gitmişlerdi yanlarına 'Hangi bestemi istersen hepsi senin olsun, lütfen çalış hangisini uygun görüyorsan birlikte birşey yapalım' dedi. İnsan inanamıyor tabi çok üzüldük" dedi. Arkadaşı Hakan Altıner ise "Bir sanatçı olmanın ötesinde sanatıyla sesiyle milyonları mutlu etmiş bir insandı. Aynı sevgiyle uğurlayacağız. Benim sahneye koyduğum 'Kamelyalı Kadın' müzikalinde beraber çalıştık. Beyefendiliğini centilmenliğini çalışkanlığını hiç unutmayacağım" diye konuştu.